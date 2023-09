Anticipazioni Verissimo sabato 30 settembre e Domenica 1 ottobre: l’ultimo viaggio di speranza della cantante, atteso attore amatissimo

Nuovo weekend in compagnia di Silvia Toffanin e delle sue interviste a Verissimo. Il noto programma di intrattenimento del pomeriggio continua a raccontare le storie dei suoi ospiti tra divertimento, emozioni e un pizzico di gossip. A Verissimo nel weekend di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre ci saranno la sportiva Federica Pellegrini ma anche un altro seguitissimo attore della soap terra amara, ovvero l interprete di Fekeli. In piu arriveranno in comico e conduttore Claudio Bisio che svelerà il suo ultimo progetto lavorativo.