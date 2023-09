Domenica In, Mara Venier silurata all’ultimo: l’ospite fa dietrofront. Scoppia il caso in Rai

Domenica 1 ottobre va in onda su RAI 1 una nuovissima puntata di Domenica In. Gli spoiler nei giorni scorsi avevano anticipato già i nomi di chi avrebbe preso parte alla puntata e tra questi ci sono Memo Remigi, Rocco Siffredi, Paola Prati e Giulia Bevilacqua.

Beh a quanto pare due di questi ablvrebbero dato un due di picche alla conduttrice facendo infuriare anche i vertici RAI.

Memo Remigi da due di picche a Mara Venier

A quanto pare a dare buca a Mara Venier è stato Memo Remigi. Inoltre c è da dire che questa non è la prima volta che il cantate da buca in un programma. Al momento le motivazioni non si conoscono ma pare che Mara non abbia ben preso questa decisione. D’altronde per la diretta di mancano davvero poche ore. Secondo qualcuno Memo avrebbe fatto dietrofront per quello che è accaduto lo scorso anno a Oggi è un altro giorno .

Inoltre sembra che Remigi, poi, non è l’unico nome scomparso dalla lista degli ospiti della prossima puntata di Domenica In. Difatti, pare che non ci sarà neanche più Rocco Siffredi, nonostante l’intervista a lui prevista. Dunque, non è chiaro se esistono altre ragioni sconosciute dietro questo cambio programma.

Salta l’ospitata del cantante a Domenica In

Meno Remigi sarebbe dovuto essere presente alla prima puntata de I Fatti Vostri. Per l’occasione, il cantante avrebbe dovuto inaugurare lo spazio del Caffè nello show mattutino di Rai 2 condotto da Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto. Peccato che, tutto ad un tratto, il suo nome era sparito dal nulla dalla scaletta.

Ebbene, lo stesso scenario si è ripresentato nelle ultime ore per la sua intervista a Domenica In. Un atteggiamento del tutto non inaccettabile per un professionista tanto che sembra che dai vertici RAI la cosa non è stata affatto gradita. Pagherà una penale?