Perla Vatiero, scoop freschissimo: altro che Mirko e Igor: sta frequentando un ex isolano

Nessun ritorno di fiamma con Mirko e nessuna riconciliazione con Igor: Perla avrebbe già voltato pagina

In questi giorni sono uscite molte indiscrezioni su Perla Vatiero di Temptation Island. L’ex partecipante del reality di Canale 5 dopo aver lasciato il programma da single ha intrapreso una frequentazione con Igor fuori ma a quanto pare anche con il tentatore la storia è terminata.

Dopo rumors s pettegolezzi a confermare la rottura è stata la stessa influencer, affermando che in questo momento non sta attraversando un bel periodo. L’unico problema però è che a proprio pochi istanti fa Alesandro Rosica, esperto gossipparo ha lasciato una bomba sulla giovane che converrebbe tutt’altro.

Perla Vatiero ha una nuova frequentazione… Addio Igor

In queste ore sulla giovane salernitana Alessandro Rosica ha lanciato uno scoop clamoroso. Il Gossipparo ha fatto sapere che tra Perla e il tentatore IGor non c’è stata nessuna storia ma solamente un accordo per fare hype e qualche copertina.

Una decisa preda da parte di entrambi tanto che la loro frequentazione in effetti è durata pochissimo. Inoltre, qualcuno ha anche scritto che Perla lasciatasi con Igor avrebbe ripreso a sentire l’ex Mirko che di conseguenza si sarebbe lasciato con Greta. Come detto in precedenza però Rosica ha sganciato la sua bomba, nel dettaglio ha fatto sapere che Perla in questo momento sta frequentando un altro ragazzo si tratterebbe di ub personaggio anche lui conosciuto in TV ed ex partecipante de l’isola dei famosi. Di chi stiamo parlando? Di Luca Vetrone.

Temptation island: nessun ritorno di fiamma tra Perla e Mirko

Come detto in precedenza in questi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko. Un ritorno che tra l’altro ha smentito la stessa giovane dato che in una diretta instagram ha precisato che dopo i fatti accaduti nelle scorse settimane mai potrebbe tornare con l’ex come qualcuno ha insinuato.

Quel che invece sembra certo ,almeno secondo quanto dichiarato Rosica è che sta frequentando Luca e che tra i due ci sarebbe molta ma molta sintonia. Sarà vero? Non ci resta altro che attendere per scoprire se davvero la news è veritiera.