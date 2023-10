Tu si que Vales, look extra lusso per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: marca e prezzo degli outfit

Sabato 30 settembre è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Tu si Que Vales. Stando ai primi risultati anche ieri la registrazione ha totalizzato circa il 31% di share portando grande soddisfazione alla rete ammiraglia. A lasciare con il fiato sospeso anche i look scelti da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che hanno optato, a livello di stile, per due scelte completamente differenti.

L’attrice romana ha scelto un fresco abito a pois, mentre la conduttrice pavese ha indossato dei jeans e una giacca coordinata, sempre di jeans. Come prevedibile non si tratta di capi d’abbigliamento accessibili a tutti, visto il costo ‘proibitivo’ di entrambi.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, look da urlo: quanto costano i loro outfit indossati a Tu si que vales

Per quel che riguarda il Blazer denim One Butt sfoggiato da ‘Queen Mary’, si sta parlando di un prodotto griffato Alexander McQueen, stilista britannico tra i preferiti dalla conduttrice di Uomini e Donne. Ovviamente parliamo di un capo non alla portata di tutti dato che la sola giacca ha un prezzo di ben 1.990 euro.

Non meno anche i Jeans, basti pensare che quelli che ha indossato ad Amici nel pomeridiano hanno un prezzo superiore ai 3000 euro. La Ferilli si è invece affidata alla casa di moda Alaia. Non si sa di preciso il prezzo dell’abito a pois, ma guardando il listino del negozio, anche in questo caso, è quasi certo che si è su qualche migliaio di euro.

Grande successo per il secondo appuntamento di Tu si que vales: nessuno ha sentito l’assenza di Belen

Come detto in precedenza anche i secondo appuntamento con Tu si Que vales è stato un vero e proprio successo. Quello che hanno notato tutti e che hanno spiegato in rete è che nonostante i grandi cambiamenti nel programma nessuno si è accorto o ha sentito la mancanza di Belen.

Quella che invece sembra non riuscire ad ambientarsi è Luciana Litizzetto. Per molti la giornalista sta faticando non poco a inserirsi nei ritmi della trasmissione. Per lunghi tratti sembra un pesce fuor d’acqua, quasi un corpo estraneo rispetto al resto del cast