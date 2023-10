Barbara D’Urso confermato il ritorno in tv: ecco dove è stata piazzata e quando la rivedremio

Poche settimane fa Barbara D’Urso ha lasciato l’Italia per trasferirsi momentaneamente a londra. La sua partenza è avvenuta proprio nel momento in cui Myrta Merlino ha debuttato i Mediaset.

L’ex presentatrice di Pomeriggio 5 in quei giorni aveva fatto sapere di allontanarsi dal bel paese per un progetto top Secret e per perfezionare la lingua inglese. Beh a quanto pare Barbarella è pronta a tornare e a condurre di nuovo in prima serata!. Siete curiosi di sapere dove la vedremo?

Barbara D’Urso pronta a tornare in televisione su un canale internazionale

Secondo alcune indiscrezioni il futuro di Barbara D’Urso ormai assente da Mediaset sarebbe su Netflix. Nei prossimi mesi potrebbe approdare su questa nuova rete, diventando la protagonista di una nuova serie internazionale prodotta proprio dal colosso streaming.

Ma non è tutto perchè secondo i ben informati Barbarella avrebbe già pronto un contratto ma ovviamente per adesso è costretta a non farne parola a causa dell’ancora valido contratto con Mediaset. Intanto, precisiamo che si tratta ancora id poco tempo dato che a fine dicembre il contratto scadrà. Questo nuovo progetto potrebbe anche chiarire il motivo dell’improvvisa partenza per Londra: la conduttrice sarebbe stata costretta a perfezionare il suo inglese dal momento che reciterà in lingua.

Da novembre la conduttrice deve andare a Teatro

La permanenza a Londra di Barbara D’Urso non durerà ancora molto. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 infatti da novembre dovrà rientrare in Italia. Il motivo? La ripresa del suo progetto teatrale, Taxi a due piazze, in programma al Teatro Alfieri di Torino il 3 e il 5 novembre.

La commedia, firmata da Ray Cooney nel 1984, è stata riadattata ai tempi nostri e realizzata da Chiara Noschese e vede la conduttrice vestire i panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutarla e ad sostenerla ci sarà la sua carissima amica Rosalia porcaro.