Oroscopo 1° ottobre 2023, classifica: Toro intraprendenti, Scorpione in cerca di consigli

Le previsioni dell’oroscopo del 1° ottobre invitano i Bilancia a prepararsi al meglio per dei nuovi incontri. I Capricorno, invece, sono in netta ripresa rispetto ai giorni passati.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Capricorno. Gli ultimi giorni siete stati un pochino frastornati, ma adesso recupererete le forze e sarete in grado di affrontare ogni tipo di imprevisto. In amore è possibile che ci siano dei colpi di scena inaspettati.

2 Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1° ottobre vi invitano ad essere più lungimiranti. Non dovete soffermarvi sulle cose futili e sui problemi. Nella vita è necessario trovare soluzioni, e voi siete dei maestri in questo.

3 Ariete. Giornata piuttosto frenetica dal punto di vista professionale. Ci sono diversi impegni a cui adempiere e dovete essere concentrati. In ambito sentimentale, invece, potrebbe arrivare qualche bella novità.

4 Acquario. Le stelle vi invitano ad essere cauti nei rapporti appena nati. Cercate di non farvi subito riconoscere. Dal punto di vista professionale ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero affrontate e chiarite.

5 Cancro. Nuovi sviluppi dal punto di vista sentimentale. Soprattutto i single potrebbero ricevere qualche interessante risposta in questo periodo. In ambito economico potrebbe esserci qualche spesa di troppo.

6 Gemelli. Gli impegni della vita quotidiana vi servono anche a tenervi distratti dai vostri pensieri. Se l’amore vi dà qualche pena, cercate di fare qualcosa di concreto per risolvete la situazione. A volte bisogna prendere anche decisioni drastiche.

Previsioni 1° ottobre degli ultimi segni

7 Sagittario. In amore è necessario allargare i vostri orizzonti e viaggiare per nuovi mari se necessario. Chi è insoddisfatto della propria vita e di quello che ha fatto fino a questo momento, invece di piangersi addosso, dovrebbe darsi da fare.

8 Scorpione. Siete alla ricerca di consigli e di intuizioni. Fino a che non vi fermerete e prenderete in mano le redini della vostra vita, però, non riuscirete a venire a capo delle questioni che vi stanno dando dei pensieri.

9 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 1° ottobre vi invitano ad essere più attenti alle esigenze del partner. Non siate troppo frettolosi e cercate di mettere da parte l’orgoglio se volete recuperare un rapporto.

10 Bilancia. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano il lavoro. In famiglia, invece, è necessario riflettere e non prendere delle decisioni troppo frettolose. Se avete degli incontri importanti a cui presenziare, è il caso di prepararsi al meglio.

11 Vergine. Momento un po’ burrascoso per quanto riguarda l’amore. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso che vi lasciate ispirare un po’ di più dal vostro cuore.

12 Pesci. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle faccende in sospeso da rivedere, ma dovete essere cauti. In amore attenti a non dire cose delle quali potreste pentirvi.