Il Paradiso delle signore trama 2 ottobre: Vittorio e Roberto incastrano Tancredi?

La trama della puntata di lunedì 2 ottobre del Paradiso delle signore rivela che il nuovo numero del Paradiso Market sarà online e Vittorio ne sarà assolutamente soddisfatto. L’idea di posare in copertina si rivelerà un successone.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore riceverà una notizia davvero devastante in merito ad Elvira. Tra Marcello e Matteo ci sarà un avvicinamento, mentre Umberto e Flora saranno sempre più distanti.

Grande soddisfazione per Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 2 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà entusiasta per l’uscita del nuovo numero del Paradiso Market. Dopo tante indecisioni e cambi di programma, il direttore ha deciso di posare lui in copertina e il risultato sarà un vero successo e piacerà a tutti. Matilde, naturalmente, non potrà che essere felice di tutto questo.

Ad ogni modo, questa novità porterà un po’ di scompiglio tra le Veneri. Le ragazze, infatti, avranno qualche difficoltà nell’approcciarsi ad una clientela diversa, ovvero, quella maschile. Marcello, invece, dopo aver preso visione della lettera di sua madre, deciderà di venire in contro a Matteo. Dopo un po’ di indecisioni, infatti, si dirà disposto ad aiutare suo fratello. Salvatore, poi, non si darà per vinto con Elvira. Il ragazzo, però, si troverà a fare una scoperta davvero inaspettata.

Trama 2 ottobre: Vittorio e Roberto dinanzi una scelta

Per tutto questo tempo, Salvatore è sempre stato convinto che Elvira gli stesse mentendo circa il suo nuovo fidanzato. Nella puntata del 2 ottobre del Paradiso delle signore, però, vedremo che le cose prenderanno una piega inaspettata. Il giovane Amato scoprirà l’esistenza di Tullio e ne resterà totalmente devastato. Su di un altro versante poi, vedremo che ci saranno delle grandi incomprensioni tra Umberto e Flora. Dopo quello che ha fatto quest’ultima, Guarnieri sarà piuttosto distante nei suoi riguardi.

Tancredi, poi, confessa a Matilde che la visita ortopedica tanto attesa sia fissata per il giorno seguente. La donna, ovviamente, rimarrà molto turbata da questa notizi. Infine, nella puntata in questione vedremo che Vittorio riceverà il dossier inerente l’incendio che incendiò il mobilificio Frigerio. A tal proposito, sarà molto indeciso sul da farsi. Ad ogni modo, il protagonista deciderà di rendere partecipe il suo amico di quanto appreso. Adesso spetterà a lui capire che fare. Agirà contro Tancredi oppure no?