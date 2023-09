Un posto al sole venerdì 29 settembre 2023 cancellato, salta l’appuntamento di oggi: Cosa va in onda

Amara sorpresa per i fan di Un posto al sole. Questa settimana purtroppo si chiude senza il consueto appuntamento serale con la soap opera. Oggi venerdì 29 settembre 2023 la serie non verrà trasmessa.

Le vicende di Palazzo Palladini, slitteranno direttamente a lunedì prossimo e per scoprire come finirà tra Viola e Damiano, dovremmo attendere ancora. Ma andiamo a vedere cosa vedremo e cosa ci dicono gli spoiler

Cancellata la puntata del 29 settembre di Un posto al sole: in onda 4 giorni di Libertà

Come detto in precedenza salta l’appuntamento con Un posto al sole questo venerdì 29 settembre. Purtroppo la serie è andata in pausa con un giorno in anticipo e ora per vedere i nuovi episodi dovremmo aspettare lunedì 2 ottobre. Ma cosa è successo?

Beh, questa sera al posto delle vicende di Palazzo Palladini vedremo il documentario intitolato 4 giorni di Libertà. Napoli 1943, in onda con un’anteprima, a partire dalle 21.00. Un piccolo cambio di programmazione che sicuramente porterà la rete la prossima settimana a cambiare il palinsesto e a far recuperare l’appuntamento perso,.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2023: Viola riesce a salvare Damiano?

La prossima puntata di Un posto al sole è sposata a lunedì due ottobre. Le anticipazioni ci fanno sapere che nell’appuntamento vedremo Viola fare i conti con la verità su Damiano. Rosa le ha raccontato tutto ma soprattutto l’ha pregata di intervenire per salvare l’uomo che entrambe amano. La Bruni dovrà decidere se fermarlo oppure farlo procedere con il proprio lavoro da poliziotto.

Nello stesso appuntamento largo spazio anche a Roberto Lara e Marina. La coppia adesso dovrà prendere una decisione sul futuro della Martinelli ma anche su quello di Tommaso. Infine, largo spazio anche a Otello e Renato che saranno felici come non mai. I due infatti in occasione della festa dei nonni verranno omaggiati dalla propria famiglia e circondati di amore e affetto. Il Testa e il Poggi si sentiranno molto entusiasti.