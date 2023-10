Uomini e Donne spoiler 3 ottobre: bacio per Gemma, Manuela chiarisce con Carlo

Nella puntata del 3 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà da dove si è interrotta la scorsa messa in onda. Nello specifico, vedremo che Manuela parlerà con Carlo e, alla fine, i due giungeranno ad un chiarimento.

Al trono over, invece, si parlerà anche di Gemma Galgani. Per la donna ci saranno delle novità molto interessanti, che movimenteranno non poco la situazione in studio. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Pace fatta al trono classico di Uomini e Donne

Nel corso della putata del 3 ottobre di Uomini e Donne Manuela e Carlo continueranno a discutere. Su quest’ultimo è giunta una segnalazione che non ha fatto molto piacere alla tronista. I presenti in studio, però, non hanno creduto a quanto emerso, in quanto si tratterebbe di una cosa davvero assurda. Proprio per tale ragione, dopo un dibattito piuttosto lungo, alla fine i due ragazzi si chiariranno.

Dopo la pace fatta, che verrà suggellata mediante un ballo, si passerà a parlare anche di altro. In particolar modo, vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dell’attenzione Gemma Galgani. La donna sta continuando ad uscire con Maurizio, e le cose tra loro stanno andando davvero bene. Nella messa in onda in questione, infatti, i due faranno un’importante confessione.

Gemma bacia Maurizio nella puntata del 3 ottobre

Le anticipazioni della puntata del 3 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani e Maurizio racconteranno di essersi scambiati un bacio davvero appassionato. Durante un’esterna, infatti, tra loro c’è stato un approccio fisico. I presenti in studio saranno esilarati da questo racconto. Soprattutto gli opinionisti non perderanno occasione per commentare l’accaduto.

In serata, poi, Maurizio racconterà di dover prendere il treno per tornare a Livorno. Ebbene, Tina lo esorterà a portare con sé anche la Galgani. Ormai tra loro si è venuto a creare un rapporto consolidato, pertanto, sarebbe giusto fare così. Ma cosa faranno i due protagonisti? Trascorreranno davvero un’altra notte insieme? Tornando alle dinamiche del trono classico, invece, si parlerà anche dei due tronisti, se ci sarà tempo. I due hanno preso una decisione piuttosto drastica che riguarda Beatriz. Nello specifico, hanno deciso di non portarla in esterna, almeno per un po’ di tempo. Questo genererà parecchi malumori in studio.