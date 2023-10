C’è posta per te 2024, svelati i super ospiti della prima puntata: 2 big e 3 attori internazionali amatissimi

Arrivano le prime interessanti anticipazioni su C’è posta per te. Maria De Filippi anche quest’anno è partita con il botto e stando agli spoiler il people show in onda da Gennaio 2024 si prospetta davvero ricchissimo di ospiti e del tutto internazionali.

Lunedì 2 ottobre Maria De Filippi ed il suo team hanno registrato la prima puntata della nuova stagione del programma e grazie a SuperGuidaTv abbiamo clamorosi spoiler. I nomi dei presenti vi faranno impazzire

C’è posta per te: due big italiani e tre attori internazionali

Chi saranno i super ospiti della prima puntata di C’è posta per te? Beh a quanto pare avremo due big della tv italiana e tre volti di “Terra Amara”, soap opera amatissima dal pubblico della rete ammiraglia del Biscione.

Nel dettaglio negli studi Elios di Roma sono arrivati l’amatissima amica di Maria Sabrina Ferilli e il conduttore televisivo Paolo Bonolis. Poi come detto in precedenza dalla Turchia sono arrivati Demir, Mujgan e Ugur. Insomma, 5 ospiti di grande calibro…

Canale 5 continua a puntare su Terra Amara: ascolti stellari

Come in molti avranno notato a Canale 5 si continua a puntare sulla soap opera turca e sopratutto sugli attori di Terra Amara. CF’è da dire che anche negli anni passati al centro del gossip e dei media è finito Can Yaman, dopo il grande successo di Day dreamer. Ma perchè tutto questo “accanimento”? Il motivo è molto semplice come è già accaduto per il modello e sex simbol, anche questi attori, grazie alla soap opera sono seguitissimi.

Il pubblico ogni giorno segue con passione le vicende della serie e non a caso anche Silvia Toffanin, nel primo scampolo di stagione di “Verissimo“, ha ospitato alcuni dei personaggi principali di “Terra Amara”. Insomma, Mediaset, giustamente, tende a sfruttare la loro popolarità momentanea. Per quel che riguarda il format, non ci saranno cambiamenti. Come al solito Maria si farà voce narrante delle storie proposte nella trasmissione. E come al solito torneranno i postini a consegnare la posta e a capire se gli inviti verranno accettati o meno.