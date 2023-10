Uomini e Donne spoiler 4 ottobre: Maurizio delude Gemma, liti in studio

Le anticipazioni della puntata del 4 ottobre di Uomini e Donne rivelano che si tornerà a parlare degli esponenti del trono over. La conoscenza tra Gemma e Maurizio procede, anche se non mancheranno i piccoli intoppi.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, i ragazzi stanno cominciando ad entrare in competizione tra loro. Nel corso della puntata di oggi assisteremo a parecchi scontri. Vediamo tutto quello che succederà.

Colpo di scena tra Gemma e Maurizio a Uomini e Donne

Nella puntata del 4 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà, ancora una volta, degli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani, la quale sta proseguendo la conoscenza di Maurizio Laudicino. I due si stanno trovando davvero molto bene, sta di fatto che nella scorsa esterna si sono anche lasciati andare a delle confessioni molto importanti. Nella messa in onda odierna, però, ci sarà qualche colpo di scena.

In particolar modo, infatti, assisteremo ad una nuova esterna tra la dama e il cavaliere. Questa volta la scenografia sarà Livorno. La donna ha deciso di raggiungere il protagonista nella sua città, per poter trascorrere del tempo insieme. Tutto sembrerà andare nel migliore dei modi, anche se non accadrà nulla di particolarmente rilevante. In seguito, però, ci sarà un colpo di scena.

Spoiler 4 ottobre: liti in studio e baci

Gli spoiler della puntata di mercoledì 4 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Maurizio farà una comunicazione un po’ inaspettata a Gemma. Nello specifico, il cavaliere ammetterà di non voler concedere alla dama l’esclusiva. Questo, dunque, vuol dire che è disposto ad uscire anche con altre donne. Proprio a tal riguardo, rivelerà che la sera incontrerà un’altra esponente del parterre.

Ovviamente, Gemma rimarrà molto delusa, e anche i presenti in studio commenteranno la faccenda mostrandosi solidali con la torinese. Successivamente, poi, saranno chiamati in causa Silvio e Donatella. I due si stanno frequentando, ma le cose non andranno nel modo sperato. Tra loro, infatti, scoppierà una discussione che potrebbe compromettere la situazione in maniera definitiva. Al trono classico scatterà un bacio. Finalmente Brando e Beatriz si lasceranno andare alla passione. Come la prenderà Cristian, da cui la corteggiatrice si era allontanata nel corso della puntata precedente? Molto probabilmente, di questo se ne parlerà nelle prossime puntate