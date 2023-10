Un posto al sole anticipazioie mercoledì 4 ottobre 2023: Nunzio combina un casino!

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di mercoledì 4 ottobre 2023 ci fanno sapere che Nunzio per distrarsi dal pensiero di Rosella inizierà a corteggiare tutte le ragazze, combinando un vero casino. Intanto, Ida comincerà a dare retta a Lara allontanandosi così da Marina e Roberto.

Samuel invece cercherà di non tradire più Esperanza. Mariella infine riuscirà a convince Bice a separarsi pacificamente da Sergio mentre Guido si renderà conto sta trattando in maniera cinica il figlio.

Un posto al sole mercoledì 4 ottobre 2023: Nunzio si lascia andare con tutte

Nella puntata del 4 ottobre in onda su Rai tre vedremo Nunzio lasciare andare completamente. Il ragazzo ormai da quando ha saputo che Rossella convolerà a nozze con Riccardo è andato ko e per non pensarla ha deciso di corteggiare tutte e distrarsi. In questo modo però il giovane chef non farà altro che mettersi in altri casini… Infatti presto dovrà fare i conti con la dura realtà e affrontare Ross, delusa da lui.

Intanto, Roberto è pronto a tutto per tenere con se Tommaso ma Ida non sembra della stessa Ida. La donna si sta lasciando convincere da Lara, e piano piano si sta allontanando da Marina e dal Ferri. La madre di Tommaso, ormai convinta a non cedere alle richieste della coppia, prenderà una nuova decisione, che spingerà la Giordano a fare un passo che non avremmo mai immaginato.

Anticipazioni: Bice e Sergio divorziano

Samuel ha capito di amare Esperanza e non vuole più tradirla. Per questo motivo sta cercando di non cedere al fascino di Michela ma per adesso non sappiamo se ci riuscirà. Sergio e Bice sembreranno convinti nel voler divorziare.

La coppia ha deciso anche se in maniera pacifica. La situazione, comunque di grande tensione tra i due, sta provocando grande disagio in Gerry, loro figlio. Guido si renderà sempre più conto che il ragazzino è in grande difficoltà e per questo motivo cercherà di stargli accanto senza lasciarlo solo