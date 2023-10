Un posto al sole, Raffaele lascia la soap opera: parla l’attore Patrizio Rispo

Senza dubbio Raffaele Giordano è uno dei pilastri di Un Posto al Sole. Come ormai è noto a tutti il famoso portiere resterà via per un pò lontano dal set e di conseguenza dalle vicende di Palazzo Palladini . La domanda che tutti si pongono però è sapere se ritornerà presto o se addirittura il suo è un passo verso l’addio.

Intanto, il motivo di tale scelta non è ancora dato saperlo, ma a riferire la notizia è proprio l’attore in persona. Patrizio Rispo, non a caso, ha fatto sapere che il suo personaggio sarà assente per un po’…

Un posto al sole: Raffaele Giordano lascia davvero la soap?

L’attore che veste i panni di Raffaele ha fatto sapere che resterà lontano dal set di Un posto al sole per un pò ma questo non significa che lascerà la soap opera. Quello che possiamo dire è che sicuramente un nuovo colpo di scena attende i telespettatori. Le prossime dinamiche della soap napoletana vedranno sparire Raffaele Giordano dal piccolo schermo.

Il motivo come detto in precedenza non ci è dato saperlo ma quel che è certo è che lo stesso protagonista ha voluto prendersi una breve pausa. Bisognerà attendere però per capire come verrà realmente giustificata la sua assenza. Ad ogni modo al momento non sappiamo se potrebbe allontanarsi per un mese o per un anno intero.

Quando torna Raffaele il portinaio?

Le voci dell’assenza di Raffaele Giordano da Un Posto al Sole si erano fatte insistenti già qualche mese fa. Adesso, Patrizio Rispo ha confermato il suo periodo di stop, il quale potrebbe durare anche fino alla fine dell’anno. Ebbene sì perché si vocifera che l’attore possa tornare direttamente per il 2024, probabilmente tra fine gennaio e inizio febbraio.

Non si esclude però almeno la presenza per il Capodanno, dove, da ormai diversi anni a questa parte, vede il suo coinvolgimento. Ad ogni modo l’attore ha fatto sapere che tornerà e con un Raddoppio!