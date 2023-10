Uomini e donne, anticipazioni oggi 4 ottobre 2023: Gemma prende l’ennesima batosta, la De Santi sclera

Oggi 5 ottobre va in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Largo spazio ancora a Gemma e Maurizio, si perché la dama torinese deciderà di portare avanti la sua frequentazione col cavaliere.

Purtroppo per lei arriverà un’amara sorpresa ovvero oggi l’uomo le dirà che non intende darle “l’esclusiva”, dato che vuole conoscere anche un’altra dama presente nel parterre over. Occhi puntati anche su Barbara che, dopo una serie di litigi sbotterà contro Alessio e Gianluca.

Nel dettaglio le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 5 ottobre 2023 ci fanno sapere che Gemma si ritroverà ancora una volta al centro dell’attenzione e delle dinamiche del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. La dama torinese, da un po’ di settimane ormai, sta portando avanti la frequentazione con Maurizio, uno dei nuovi cavalieri di questa edizione del trono over, che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Uomini e donne oggi 5 ottobre 2023: due di picche per Gemma

Nonostante i 15 anni di differenza la donna non teme rivali e a differenza delle opinioni degli altri è convinta di potergli piacere sul serio. Tuttavia, gli spoiler delle ultime registrazioni rivelano che dovrà prepararsi a ricevere una vera e propria batosta che non la lascerà indifferente. Dopo averlo raggiunto a Cagliari e dopo aver trascorso una serata assieme, pensando di essere davvero lei la prescelta ecco che verrà messa da parte…

Nello specifico mentre la Galgani ha deciso di dare l’esclusiva a Maurizio il cavaliere deciderà di iniziare a conoscere anche altre dame. L’uomo dichiara che vorrà approfondire la frequentazione con la dama Elena, una new entry di questa stagione del trono over e id voler uscire con lei. Un duro colpo per Gemma che, a questo punto, non si esclude possa ritrovarsi a fare i conti con l’ennesima delusione sul piano sentimentale.

Barbara De Santi sbotta con Alessio e Gianluca

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso dell’appuntamento di oggi ci sarà spazio anche per la dura reazione di Barbara nei confronti di due cavalieri.

La dama sbotterà in studio contro Alessio e Gianluca, perchè dirà di non ricevere abbastanza interesse da parte di entrambi. Barbara, infatti, ammetterà di voler essere corteggiata da loro sostenendo che non deve essere lei a fare il primo passo nei loro confronti. Come finirà?