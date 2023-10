Anticipazioni Terra Amara, spoiler dal 1° novembre 2023: Zuleja confessa a Demir il suo “sogno proibito”

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Grazie agli spoiler turchi possiamo anticipare cosa vedremo nei prossimi episodi e soprattutto cosa accadrà il prossimo mese. Da novembre tutto sarà diverso e tra Demir e Zuleja finalmente le cose si sistemeranno, anche se tale gioia non durerà a lungo.

Tra i due ex coniugi, dopo un lungo allontanamento, si riaccenderà la fiamma della passione e tornerà il sereno. Contrariamente ad ogni aspettativa, a prendere in mano le redini della situazione sarà proprio l’Altun, la quale si sbilancerà molto nei confronti di del suo amato e svelerà di voler passare una notte d’amore con lui.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleja pronta a dare una seconda possibilità a Demir

Nelle puntate in onda dal primo novembre 2023 i fan di Terra Amara assisteranno ad un grande riavvicinamento tra Zuleja e Demir. Dopo la morte di Yilmaz, il ricco Yaman dimostrerà di avere un cuore e di essere una persona totalmente diversa rispetto a quella che Zuleyha aveva conosciuto in passato. E, proprio questo cambiamento, permetterà a Zuleyha di riavvicinarsi di nuovo al padre di sua figlia Leyla e prendere coscienza del fatto che abbia un cuore e non una corazza come ha sempre creduto fino a questo momento.

Lo Yaman si mostrerà completamente diverso da quello che era prima portando Zuleja a concedersi una nuova chance accanto a lui. La donna infatti confesserà a Sevda la sua decisione, ovvero di volersi riappacificare con il marito e sarà proprio quest’ultima a fare da tramite con il ricco imprenditore.

Spoiler dal 1° novembre: Scoppia la passione tra Demir e Zuleja

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara del mese di novembre rivelano che il figlio di Hunkar resterà senza parole nel momento in cui scoprirà il “sogno proibito” di Zuleyha e non potrà nascondere la sua felicità. D’altronde lo Yaman ha sempre sparato che Zulehja potesse amarlo come lui l’ha sempre amata.

Di conseguenza, Demir si dirà pronto a prendere in mano le redini della situazione e cercherà così di creare l’atmosfera e il momento giusto per far sì che tra lui e la sua compagna possa esserci una bellissima notte di passione. La Altun quindi a questo punto si lascerà andare ad una lunga e travolgente intimità..