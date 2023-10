Il Paradiso delle signore trama 5 ottobre: visita inaspettata per Marcello

Nella puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che ci saranno delle grandi novità per Marcello. Il ragazzo è disposto a tutto pur di riuscire a recuperare il suo rapporto con suo fratello Matteo.

Nel frattempo, anche Maria si adopererà per cercare di mettere in contatto i due. Vittorio, dal canto suo, vivrà un momento di difficoltà e chiederà aiuto alla contessa. Adelaide sarà in grado di aiutarlo?

Lite tra Maria e Matteo al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide parlerà con Marcello e lo esorterà a riallacciare i rapporti con Matteo. Il ragazzo, in effetti, sarà molto dispiaciuto per come stiano andando le cose, pertanto, deciderà di ascoltare il consiglio della contessa. Irene, nel frattempo, sarà molto preoccupata per Maria. La giovane non riuscirà a comprendere che cosa stia accadendo alla sua amica, pertanto, farà delle indagini.

Contestualmente, Maria si attiverà per cercare di trovare un punto di incontro tra Matteo e Marcello. In particolare, la giovane organizzerà un incontro a loro insaputa per spingere i due a parlarli. Questa cosa, però, porterà a delle conseguenze inaspettate. Matteo e Maria avranno una discussione molto accesa. Successivamente, però, il ragazzo si pentirà per come ha trattato la giovane e, di conseguenza, andrà da lei per scusarsi.

Trama 5 ottobre: colpo di scena per Marcello, Adelaide dispiaciuta

Durante la puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore, poi, vedremo che ci sarà un colpo di scena per quanto riguarda Matteo. Improvvisamente, infatti, a casa del ragazzo arriverà una visita del tutto inaspettata, che lo lascerà senza parole. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio si adopererà per cercare di garantire la presenza di Rivera durante l’inaugurazione della nuova collezione maschile del grande magazzino.

A tal proposito, l’uomo si rivolgerà ad Adelaide cercandole aiuto. La donna, però, sarà molto dispiaciuta di non poter essere utile a Conti. A tal proposito, vedremo che la contessa incontrerà la Frigerio e si sfogherà con lei. In particolare, le dirà di essere costernata per non essere riuscita a soddisfare la richiesta di Vittorio. Cosa farà dunque il direttore? Si troverà costretto a rinunciare alla presenza di Rivera nel corso della presentazione della nuova collezione, oppure ci sarà qualche altro colpo di scena?