Chiusura anticipata per il Grande Fratello, reality bocciato: Alfonso Signorini non sa che pesci prendere

Il famoso reality di Canale 5 è in grande difficoltà. Il Grande Fratello 8 purtroppo non convince e a questo calo di ascolti è dovuto semplicemente al fatto che Pier Silvio ha voluto rivoluzionare programma e cast. C’è poco da dire, i telespettatori nei reality vogliono il trash altrimenti nessuno li guarda!

Il fatto di aver inserito in Casa personaggi Vip e Nip nn ha portato nessun vantaggio anche perchè sembrerebbe che i ragazzi abbiano addirittura di parlare per paura di essere espulsi. Insomma, tutto questo avrebbe portato la produzione a fare un inversione di marcia…

Il Grande Fratello 8 chiude i battenti in largo anticipo

A distanza di quasi un mese dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, gli ascolti non sono mai decollati e a breve potrebbero arrivare le prime drastiche decisioni del Biscione. Stando alle indiscrezioni social di queste ore, Mediaset starebbe valutando la possibilità di una chiusura anticipata e di uno stop futuro di ben due anni.

Dopo un esordio con quasi tre milioni di spettatori e circa il 24% di share, il reality show ha perso costantemente pubblico e spettatori, fino ad arrivare ad una media di appena 2 milioni di seguaci e uno share che non è andato oltre il 16-17%. Insomma, il programma non piace.

Flop del reality, Mediaset è in allarme: il pubblico rifiuto il programma

Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata, i vertici Mediaset hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante”, scrive ancora il profilo Twitter/X Agent Beast che si è detto convinto di una chiusura con largo anticipo.

Del resto, alla luce di questi ascolti, sarebbe opportuno e ideale accantonare un pò il programma e puntare su nuovi reality show, dato che alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato anche il ritorno de La Talpa. Ovviamente per adesso non ci sono notizie certe su quello che accadrà ma visti questi primi risultati e la grande difficoltà di Alfonso Signorini nell’andare avanti ci sarebbe poco da fare.