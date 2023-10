Uomini e Uomini e donne: chi è Ermes corteggiatore di Roberta Di Padua: già famoso in tv

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo la grande confusione che si è aggirata attorno a Gemma e al suo corteggiatore ecco che finalmente è arrivato il momento di Roberta di Padua.

La dama di Cassino da anni fa parte del programma e finalmente per lei dopo tanto tempo le sono brillati gli occhi. Si perchè dopo mesi è arrivato un corteggiatore che l’ha stupita già prima di scendere le scale

Ecco chi è Ermes corteggiatore di Roberta Di Padua

Ermes, questo il nome del corteggiatore arrivato da Brescia e che sembra aver fatto subito breccia nel cuore di Roberta. La dama appena lo ha visto scendere le scale si è subito alzata accogliendolo con una vera e proprio standingovation. Possiamo dire che anche le altre dame presenti nel parterre non sono rimaste indifferenti dato che la sua bellezza praticamente ha rapito tutte. Ma chi è Ermes? Cosa sappiamo su di lui?

Beh, Ermes, all’anagrafe Ermes Dinho Faccioli, ha 35 anni e viene da Brescia come detto in precedenza, di professione è un trainer che forma persone sulla vendita. E’ arrivato a Uomini e donne solo ed esclusivamente per conoscere la Di Padua. Tra i due sembra già colpo di fulmine. Ermes non è mai stato sposato ed è single da circa un anno. Non ha figli ed è separato. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 65 mila persone, quindi è piuttosto famoso sui social. Il suo profilo è @ermesdinhowow ed è attualmente visibile al pubblico. Il motivo? E’ un volto già conosciuto in televisione. In passato ha preso parte a Ciao Darwin sfilando in passerella.

Uomini e donne: Gemma prende l’ennesimo palo!

Nella puntata andata quest’oggi, gran parte della registrazione è stata dedicata anche a Gemma. La dama possiamo dire ha preso un bel due di picche da parte di Maurizio dato che si è ritrovata accanto una nuova signora pronta ad uscire con il suo cavaliere.

La piemontese che pochi istanti prima aveva parlato di un’uscita davvero romantica nella città di Roma, tra abbracci e molta vicinanza si è vista ancora una volta “tradita”. Adesso bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime puntate.