Un posto al sole anticipazioni 5 ottobre 2023: Marina rivela a Ida un ricordo straziante sul suo passato

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Mercoledì 5 ottobre 2023 ci attende un altro episodio ricco di colpi di scena. Ida cercherà nuovamente di fuggire. Convinta da Lara che non sia una buona idea fidarsi di Marina e Roberto, la ragazza vorrebbe lasciare Palazzo Palladini e forse Napoli ma la Giordano la stupirà con un racconto straziante e toccante del suo passato, che potrebbe farle totalmente cambiare idea.

Intanto Nunzio, alla fine deciderà di affrontare Rossella. Il Cammarota si scuserà con lei per come si è comportato. Guido invece sarà molto toccato dal comportamento di Bice nei confronti di suo figlio.

Un posto al sole anticipazioni 5 ottobre: Marina ferma Ida dalla fuga, Nunzio affronta Ross

Roberto a quanto pare è pronto a tutto per tenersi con se Tommaso e lo stesso vuole fare Marina. Purtroppo, Ida ha già pensato a tutto e4 sta escogitando una nuova fuga con il suo bambino. La donna infatti ha creduto alle ennesime bugie di Lara portandola ad allontanarsi dalla Giordano e dal Ferri.

Le anticipazioni ci mercoledì 5 ottobre ci fanno sapere però che proprio Marina riuscirà a bloccare Ida rivelandole qualcosa di molto toccante sul suo passato. Un racconto il suo intimo e molto straziante. Nel corso dell’episodio largo spazio sarà dedicato anche a Nunzio. Il Cammarota dopo l’ennesima notte di eccessi ha deciso di parlare con Rossella e di chiarire con lei. Lo chef vorrà scusarsi con lei per come si è comportato ma il loro faccia a faccia potrebbe trasformarsi in qualcos’altro. Cosa succederà tra loro?

Anticipazioni: Sergio preoccupato per Gerry

Purtroppo il divorzio con Sergio sta facendo emergere il lato più cinico di Bice. La donna sta trattando in modo sprezzante suo figlio Gerry e la cosa infastidisce Guido.

Il Del Bue ha capito che il giovane sta soffrendo molto e deve fare qualcosa per aiutarlo. Il vigile sarà pronto ad intervenire prima che il tutto diventi davvero difficile.