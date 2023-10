Un posto al sole, anticipazioni lunedì 9 ottobre 2023: Marina è in pericolo, Michele pensa ancora a Silvia

Prosegue con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. La prossima settimana si prospetta ricca di colpi di scena, sopratutto per quanto riguarda Marina. La Giordano e il Ferri sono disposti a tutto per tenere con se Tommaso ma Ida non sembra d’accordo.

Intanto, Michele si è accorto di provare ancora un forte sentimento per Silvia e la rivuole accanto… Infine, Mariella in ansia per l’amica Silvia cerca di non lasciarla sola. Ma vediamo insieme i dettagli

Un posto al sole lunedì 9 ottobre: Marina è in pericolo

Lunedì 9 ottobre 2023 ritorna Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato a Marina, Roberto e Ida. La coppia vuole tenere con se il piccolo Tommaso ma Lara mettendo ancora una volta lo zampino tra le ruote a Ida le ha fatto cambiare idea.

Così la donna ha deciso di scappare via con il piccolino ma la Giordano è riuscita almeno per adesso a tenerla a bada. La Martinelli vedendosi alle strette, ha quindi deciso di agire con un piano B e ancora una volta si è scagliata contro l’imprenditrice. Questa sua sete di vendetta però la porterà a mettere in pericolo la vita di Marina.Cosa avrà combinato?

Anticipazioni: Michele in crisi per Silvia

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Silvia è alle prese con la novità rivelata da Giancarlo ma sembra non essere per nulla felice di tutto questo. Michele si trova a gestire un nuovo argomento spinoso e che lo divide, anche perchè per la sua ex prova ancora una forte sentimento.

Infine, Mariella in ansia per la sua cara amixa cercherà di starle accanto ma parlerà anche con Guido per trovare una giusta soluzione. Alla fine la Giordano dopo i consigli di Mariella, sembra pronta a prendere una decisione su Giancarlo ma finisce per coinvolgere pure Otello. Michele, alla radio, ha una giornata piuttosto movimentata ma per fortuna Nunzio riesce a intervenire e ad aiutarlo.