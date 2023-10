Tale e Quale show, chi è l’imitatrice di Belen? Ed ecco perchè non è piaciuta a nessuno!

Nel corso della terza puntata di Tale e quale show è stata arruolata in giuria la ‘finta’ Belen Rodriguez. Chi l’ha imitata? Questa è la domanda che in tanti si sono posti, dato che a nessuno è mai sembrato di vedere la ragazza in questione.

Trattasi di Amelia Villano, artista di 27 anni. La giovane non h a colpito moltissimo in quanto non è stata brava ma non è andata nemmeno malissimo. Quindi? Secondo diversi telespettatori che si sono riversati sui social hanno sostenuto che l’imitazione non è stata troppo azzeccata. Molti coloro che hanno in mente Virginia Raffaele, trovano Amelia molto “scarsa”

Tale e quale show: l’imitazione di Belen Rodriguez non ha convinto nessuno

Dopo aver visto Amelia Villano nei panni di Belen Rodriguez in tanti si sono riversati sui social criticando la performances dell’artista. Nello specifico nessuno ha capito il nesso tra la donna e Belen, in quanto non c’è nessun paragone con la Raffaele. Ecco ad esempio alcuni die commenti:

Più che Belen, mi sembra che esteticamente somiglia a Sonia Lorenzini, Quella tutta sembra tranne che Belen, L’imitazione di Belen solo se si è Virginia Raffaele, il resto è nulla cosmico, No scusate ma chi è questa? Belen può imitarla solo Virginia Raffaele, La tizia che “imita” Belen, totalmente inutile!

Chi è Amelia Villano imitatrice di Belen

Come detto in precedenza Amelia Villano è stata il giudice speciale della terza puntata di Tale e Quale Show 2023. L’artista ha alle spalle la partecipazione a The Voice of Italy. Oggi ha 27 anni ed è una imitatrice, cantante e speaker radiofonica. La passione per le imitazioni la condivide anche sui social, dove ha confezionato video divertenti, in cui spesso prende le sembianze di personaggi famosi, quali Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

A The Voice of Italy ha partecipato nel 2015, gareggiando nella squadra di Noemi. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 100mila fan, mentre su TikTok ne conta quasi 400mila. Al momento fa parte della squadra di RTL 102.5 e presta la sua voce come speaker a RadioZeta generazione Zeta.