Anticipazioni Verissimo, puntata del 7 e 8 ottobre 2023: lieto annuncio in diretta per la figlia della Star, 2 attori di Terra Amara

Sabato 7 ottobre e domenica 8 due nuovi appuntamenti attendono i fan di Verissimo. Anche per questo week end Silvia Toffanin si appresta ad avere in studio tanti ospiti con tante storie da raccontare ma anche annunci.

Infatti, la figlia di due artisti internazionali darà la lieta notizia per la prima volta davanti alle telecamere. Ma non solo, attese anche le due attrici di Terra Amara, che nella soap interpretano Mujgan e Behice.

Verissimo anticipazioni sabato 7 ottobre: gli ospiti

Sabato 7 ottobre 2023 dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata del sabato tantissimi ospiti in studio; a cominciare da Lorella Cuccarini riconfermata anche quest’anno nel ruolo di professoressa di canto ad Amici. E ancora tra gli ospiti l’attrice Eleonora Giorgi per raccontare le mille sfaccettature della sua persona e della sua vita.

In studio poi tutte Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, che darà la lieta notizia. Ma non solo attesa anche Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”. Ospiti della puntata anche Melike Ipek Yalova, l’attrice che interpreta il personaggio di Müjgan in Terra Amara e Esra Dermancıoğlu che interpreta la perfida zia Behice. Infine, ospiti Manila Nazzaro con il suo nuovo compagno Stefano.

Gli ospiti di domenica 8 ottobre di Silvia Toffanin

Anche domenica 8 ottobre 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio altri volti noti dello spettacolo italiano per nuove imperdibili interviste. Ospite in studio dopo sua figlia Romina, Albano per raccontare la sua straordinaria vita di artista e uomo. Non solo, tra gli ospiti la bellissima Michelle Hunziker pronta a rivelare in anteprima i prossimi impegni televisivi.

E ancora in studio il carisma e il fascino senza tempo di Amanda Lear, la musa di Salvador Dalì e icona indiscussa dello spettacolo internazionale. Ma non finisce qui, perchè arriveranno anche Marisa Laurito ed Emanuel Lo, per il secondo anno professore di danza ad “Amici 2023”.