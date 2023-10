Uomini e donne anticipazioni, registrazione 6 ottobre 2023: Maurizio liquida Gemma, assenti i 3 tronisti

Venerdì 6 ottobre 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne e stando alle anticipazioni circolate in rete grazie a Lorenzo Pugnaloni gran parte della puntata è stata dedicata a Gemma Galgani. La dama sta frequentando ancora Maurizio ma pare che tra di loro qualcosa sia andato storto.

Infatti, le cose stanno cominciando a prendere una piega un po’ sgradevole per la dama torinese. In molti, infatti, sono convinti che anche questa volta non sia la volta buona per lei di trovare l’amore… Infine, assenti i tre tronisti.

Anticipazioni Uomini e donne: peggiora la situazione tra Gemma e Maurizio

Nel corso della registrazione Uomini e Donne di venerdì 6 ottobre 2023, si è parlato essenzialmente del trono over. Maria De Filippi ha chiesto a Gemma Galgani di accomodarsi al centro dello studio insieme a Maurizio Laudicino per raccontare come siano andati gli ultimi giorni tra loro. Ebbene, la dama ha spiegato di essere rimasta un po’ dal cavaliere, notando di aver visto in lui una certa freddezza. Gemma ha raccontato di essere andata da lui, il quale l’ha portata con sé a degli eventi di lavoro.

Durante tutto il tempo trascorso insieme, però, Maurizio non ha mai baciato la Galgani e questo ha cominciato ad indisporre un bel po’ la dama. A questo punto la settantenne ha raccontato di esserci rimasta molto male e Maurizio ha ammesso di non provare per lei un certo trasporto fisico e che non sente il desiderio di baciarla. A questo punto, in studio il caos. Tina e Gianni ma anche gli altri presenti l’avevano già capito da tempo e adesso non h anno avuto altro che una risposta definitiva.

Assenti i tre tronisti di Uomini e donne

La discussione tra i due è durata a lungo quasi due ore. Nonostante questo Maurizio e Gemma non sono ancora arrivati ad una conclusione, infatti, bisognerà vedere nella registrazione di oggi cosa accadrà.

Intanto, proprio a causa del tempo perso Brando, Cristian e Manuela sono stati asseti in stdio. I tre non sono neppure scesi in studio. Anche corteggiatori e corteggiatrici non erano presenti, eccetto Virginia.