Ilary Blasi irriconoscibile, viso gonfissimo e sformato: “A stento si riconosce” ma è lei?

Alla serata di venerdì 6 ottobre si sono svolti i festeggiamenti per il sessantesimo compleanno di Roberto Cenci, regista televisivo di Mediaset. Presenti, per l’occasione, molti volti dell’emittente di Cologno Monzese, come Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Federica Panicucci e Ilary Blasi.

Quest’ultima, in particolare, ha fatto parlare di sé e non solo per i suoi look sempre stravaganti e sexy ma bensì per il suo volto. Infatti, in alcune immagini è apparsa addirittura irriconoscibile tanto da stentare a riconoscerla.

Ilary Blasi irriconoscibile alla festa di Roberto Cenci

Piano piano che sono iniziate a circolare in rete le foto di Ilary, i fan si sono seriamente preoccupati. Tutti si sono chiesti come sia possibile che si sia ridotta a tale… facendo difficoltà addirittura nel riconoscerla. A scatenare il web uno scatto in particolare dove la si vede assieme a Bonolis, Hunziker, Scotti e Paolo Noise.

Alcuni utenti sono rimasti davvero perplessi e non hanno potuto fare a meno che commentare: “Ma giuratemi che non è la Blasi” si legge. “Ma quella in parte a Bonolis chi è? La Blasi?” si è chiesto un altro utente. Tanti, tra l’altro, i messaggi di ironia che si possono leggere tra i post che hanno ricondiviso alcune foto della serata. Ma alla fine la domanda che tutti si sono chiesti è cosa sia successo al suo volto, dove appare gonfio e troppo tirato.

Effetto luci e brutta impressione: cosa è accaduto realmente al suo volto

Probabilmente, però, a creare un simile risultato non è stata la chirurgia come qualcuno ha pensato. Molto probabilmente a mostrarla in quel modo sono state anche le luci non proprio ottimali, oltre all’inquadratura.

Elementi che, di certo, non hanno contribuito a rendere Ilary Blasi più fotogenica. In tanti altri scatti, alcuni dei quali condivisi dalla conduttrice stessa, dove illuminazione e inquadratura sono diversi, il risultato è tutt’altro. Infatti, è bellissima come sempre.