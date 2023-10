Uomini e donne anticipazioni: clamorosa eliminazione al trono classico, ritorno inaspettato tra gli over, Gemma scaricata

Sabato settembre ottobre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne.Stando alle anticipazioni circolate in rete grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo dire che la puntata è durata più di tre ore e largo spazio è stato dedicato alla tronista Manuela.

La ragazza ha preso una decisione inaspettata ma anche un ritorno tra gli over ha lasciato di stucco. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 7ottobre: Manuela fa fuori Michele

L’ex paetecipante di temptation Island udite udite ha fatto fuori il corteggiatore Michele dopo averlo portato in esterna. Peccato che lui non si sia divertito granché. Anzi ha attaccato duramente Manuela sostenendo che sia moscia e che assume spesso atteggiamenti non proprio cordiali, oltre a dire che infantili.

Ovviamente il loro dibattito è andato avanti per molto tempo e gli opinionisti hanno invitato più volte la ragazza a riflettere su quello che stava accadendo. Alla fine la tronista decide di mandarlo a casa. Con Carlo invece tutto tranquillo. Per Manuela a fine puntata arriva anche un nuovo corteggiatore di nome Tommaso.Per quel che riguarda Cristian, ha fatto un’esterna con due ragazze: Valeria e Valentina. Ha baciato entrambe

Trono over: grande ritorno in studio, Roberta non convinta

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere ancora che tra il parterre maschile è ritornato Marcello Messina. Un ritorno molto gradito e ben accetto dalle donne. Roberta invece è uscita con Ermes e lei lamenta il fatto che i ragazzi corteggiano poco. Infatti è uscita anche con Marco.

Il cavaliere però ha dichiarato che lei lo ha oppresso. La Di Padua perdendo le staffe prende il telefono e fa vedere i messaggi. Gemma e Maurizio hanno messo fine alla loro conoscenza. A fare un passo indietro è stato lui a causa delle lamentele di lei. La Galgani non l’ha presa un granché bene, anzi ci è rimasta molto male. Gemma avrebbe voluto uscire per chiarire ma lui no.