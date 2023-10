Al Grande Fratello tutto finto e strapagato, anche le umiliazioni! Svelati tutti gli altarini del reality. Rivelazioni bomba da un ex concorrente

Cosa c’è di vero al Grande Fratello? Beh a quanto pare assolutamente nulla. Sembrerebbe infatti che tutto sia deciso a tavolino e anche che gli autori decretano le sorti dei concorrenti. Ma non solo anche il televoto è fake in quanto sarebbe truccato.

A sostenerlo non è stato qualche telespettatore sospettoso, bensì una persona che la Casa più spiata d’Italia l’ha vissuta prima di essere buttata fuori dai giochi. Di chi stiamo parlando? Della vulcanica Elenoire Ferruzzi che, nelle scorse ore, ha rilasciato una serie di dichiarazioni su Instagram destinate a creare scalpore.

Al Grande Fratello tutto pagato: anche le umiliazioni!

Non è la prima volta che l’ex inquilina del Grande Fratello Vip si rende protagonista di rivelazioni bomba. Mai però si era spinta oltre svelando altarini e sopratutto dinamiche che i telespettatori già avevano pensato. Si è parlato spesso infatti di televoto truccato ma anche di dinamiche “spesso assurde) messe in atto dalla produzione stessa. Beh a quanto pare il dubbio dei telespettatori, almeno secondo quanto afferma Elenoire Bertuzzi è vero.

Tali rivelazioni sono arrivate durante un bisticcio con un utente: “Il grande fratello per me è stato un lavoro. Ma che ignoranza! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro”.

Elenoire Ferruzzi sgancia la bomba e adesso?

Ovviamente l’accusa di Elenoire Ferruzzi è abbastanza pesante anche perchè c’è da dire che se ciò fosse vero a questo punto non avrebbe senso nemmeno guardare il programma.

Nello stesso tempo c’è da dire anche milioni di utenti che si sono spesi per votare e sostenere ora un concorrente ora un altro sono stati presi per i fondelli e che quindi avrebbero ragione ad arrabbiarsi. Chissà però cosa ne penserà Alfonso dopo aver sentito le parole di una loro ex partecipante.