Dalla sala operatoria alla sala di udienza: Fedez adesso accusato di calunnia

Appena dimesso dall’ospedale e rientrato in casa, Fedez non ha avuto nemmeno il tempo di girarsi che subito si è trovato ad affrontare un altro problema. Nel dettaglio l’artista è stato imputato del reato di calunnia nei confronti dell’associazione Codacons.

Il rapper milanese, che ha appena passato una delle settimane più difficili della sua vita a causa di complicanze mediche, ora si trova ad affrontare un altro tipo di sfida che potrebbe compromettere il suo futuro professionale.

Fedez torna a casa: la legge lo richiama

A quanto pare il tribunale di Roma, ha accolto le richieste del Codacons, imputando Fedez del reato di calunnia. L’accusa deriva da alcune dichiarazioni fatte dal rapper sui social media nel 2020, in piena pandemia da Covid-19. Se condannato, Fedez potrebbe rischiare una pena che va fino a sei anni di reclusione.

Questa notizia ovviamente arriva in un momento molt particolare per il cantante il quale proprio adesso sta recuperando dopo dopo i due iinterventi chirurgici avuti nei giorni scorsi. In molti si chiedono ora se Fedez sarà in grado di partecipare alla prossima fase Live di X Factor, in calendario per il 26 ottobre 2023. Se in questi giorni l’artista avrebbe preferito starsene da solo ed evitare la luce dei riflettori ecco che questo nuovo intoppo lo costringe ad altri grilli per la testa.

La prima intervista del cantante dopo il malore

Due ulcere e due trasfusioni. È questo quello che è accaduto a Fedez nell’ultima terribile settimana. Il cantante purtroppo non ha trascorso giorni facili, affermando di aver perso molto sangue, queasi la metà di quello che aveva in corpo.

A Il Corriere della Sera, l’artista parte dal principio, spiegando che il giorno dopo aver accusato il problema avrebbe dovuto volare per Los Angeles. Fortunatamente però si è accorto di stare male, pare che dopo aver messo a letto i bambini si è ritrovato svenuto a terra.