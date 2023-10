Michele fatto fuori da Manuela a Uomini e donne: la spiccata reazione dopo il ritorno a casa

Sabato 7 ottobre si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Come ci fanno sapere le anticipazioni circolate in rete grazie a Lorenzo Pugnaloni la tronista Manuela ha praticamente eliminato Michele.

Il giovane di Castellammare di Stabia è rimasto senza parole, come del resto ci sono rimasti anche tutti i presenti in studio. Ma cosa è successo di tanto grave da eliminarlo, visto il feeling che c’era tra entrambi? E sopratutto come ha reagito il ragazzo?

Manuela manda via Michele da Ued

Come detto in precedenza la notizia dell’eliminazione di Michele ha lasciato i fan di stucco. . A quanto pare, la tronista ha preso questa drastica decisione a seguito di un’esterna in cui Michele ha attaccato la donna. Durante l’uscita, il corteggiatore aveva iniziato a darle della moscia, dicendole spesso di svegliarsi e di essere più attiva. Manuela non ha retto più la situazione e ha deciso di interrompere la conoscenza.

Ma, come ha reagito Michele? Ovviamente dopo la registrazione l’ex corteggiatore ha preso il treno ed è tornato a casa a Napoli. Ebbene, proprio nel tragitto verso casa che ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a Manuela.

Arriva la reazione di Michele dopo l’eliminazione

Sul suo profilo Instagram Michele, infatti, ha condiviso una foto mentre si trovava in treno, con scritto: “Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare”. Il tutto accompagnato da una canzone di Skylar Grey chiamata “Coming Home”, ovvero “Tornando a casa”. Immediatamente, in tanti hanno pensato che il giovane campano abbia voluto lanciare una frecciatina a Manuela, sostenendo probabilmente che quelli che per lei potevano essere attacchi, in realtà, avevano l’intenzione di essere dei consigli costruttivi.

Ma non è tutto perchè pare l’ex corteggiatore qualche giorno prima si sia recato dal parrucchiere e durante il taglio di capelli, il barbiere gli ha detto: pronto per andare a Ued? Insomma, per molti è sembrato un vero e proprio modo per farsi pubblicità. Ad ogni modo c’è anche da precisare che questo potrebbe pure non essere un addio definitivo dato che è probabile che Manuela abbia voluto metterlo alla prova.