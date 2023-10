Domenica In parte “malissimo”, la notizia appresa in diretta è sconvolgente: Mara Venier distrutta

L’inizio della puntata di Domenica In di oggi, domenica 8 ottobre, è senza ombra di dubbio tratti drammatico. Non poteva essere altrimenti, visti i fatti accaduti di recente, l’orrore in Israele scatenato dall’attacco di Hamas.

Insomma, i toni sono molto pacati, la commozione è palpabile. Già nel collegamento col Tg1, Mara Venier è apparsa molto turbata. Dunque ha annunciato una trasmissione un poco diversa dal solito, con una finestra aperta proprio su Israele.

Domenica In “drammatica” per Mara Venier

“È una domenica particolare quella di oggi”, ha detto, con dolore, la presentatrice. Parole quelle di Mara toccanti che subito hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. La presentatrice televisiva è sempre attenta a ciò che ci circonde e lo ha dimostrato sopratutto quando ha lavorato in pandemia. Il suo modo di spiegare ma anche di raccontare è davvero particolare, ed è questo il segreto del suo successo.

Inoltre a quello che sta accadendo in Israele va aggiunto anche un altro orrore che ha indignato tutti qualche giorno fa, ovverlo La Foche spesso ospite proprio a Domenica In. Il dottore ha è grave. Ha accusato un trauma cranico facciale, la frattura del setto nasale e la frattura del pavimento orbitario di sinistra a seguito di percosse subite da parte di un paziente con problemi psichici.

Le parole di papa Francesco e la commozione della conduttrice

Quando Domenica In è iniziata, la puntata è stata aperta con queste parole: “Tra poco arriveranno qui tanti ospiti, ma la puntata voglio iniziarla con le parole di Papa Francesco: la guerra si fermi”.

A corredo il filmato dell’Angelus di pochi miuti prima. Il papa durante la messa ha più volte sottolineato che la guerra è sempre una sconfitta e ad avere la peggio sono sempre le persone comuni, donne, bambini. Insomma, visti gli ultimi eventi per Mara non è stato proprio facile iniziare…