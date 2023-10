Un posto al sole, Angela Poggi lascia la soap: parla l’attrice Claudia Ruffo

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Come ci fanno sapere le anticipazioni la trama sta diventando sempre più avvincente e i colpi di scena non mancano mai. Da qualche tempo sono scomparsi dalla scena Angela, Franco e la figlia Bianca.

La famiglia Boschi si è trasferita in Sicilia dove Angela ha ottenuto un lavoro. Claudia Ruffo, che interpreta Angela Poggi fin dalla prima puntata, è stata intervistata dal sito TvSoap.it e ha svelato finalmente quale sarà il suo futuro.

Angela lascia la soap Un posto al sole: parla l’attrice

Alla domanda sulla data del suo rientro sul set l’attrice che interpreta Angela Poggi ha risposto che al momento non sa quando tornerà il suo personaggio. Di conseguenza la risposta ha messo in agitazione i tanti fan che non vedono l’ora di rivederla nella loro soap preferita. La storia d’amore, passionale e tormentata, tra Angela e Franco ha fatto sognare milioni di telespettatori.

La donna, che lavora in un centro d’ascolto con la madre Giulia, è forte e coraggiosa e il suo personaggio piace davvero tantissimo. Quando insieme a Franco è partita per la Sicilia e la loro bambina gli appassionati della serie si sono spaventanti credendo che il loro fosse un addio… Ma qual’è la verità?ù

L’attrice Claudia Ruffo si sta dedicando altri progetti

L’attrice nel corso dell’intervista ha fatto sapere che in questo periodo in cui è lontana dal set di Un posto al sole, si sta dedicando ad altri progetti: “Sto finalmente scrivendo una sceneggiatura. Ormai il mio film è tutto nella testa. Ci tengo molto”.

Ma l’attrice si sta muovendo anche nel campo della ristorazione e dell’imprenditoria. Questo quindi potrebbe significare che il suo è davvero un addio… Al momento però la Ruffo non si è sbilanciata. Quindi non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.