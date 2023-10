Uomini e Donne spoiler 11 ottobre: Gemma e Alessio rifiutati, decisioni importanti

Nel corso della puntata dell’11 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si inizierà nuovamente dagli esponenti del trono over. Nello specifico, si parlerà unicamente dei più adulti, almeno per un paio di giorni.

Successivamente, poi, saranno trattate anche le vicende del trono classico. Per il momento, però, soffermiamoci sui più grandi. Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto, Gemma Galgani e Maurizio Laudicino.

Brutte notizie per Gemma al trono over di Uomini e Donne

Tra le dinamiche più avvincenti del trono over di Uomini e Donne c’è, sicuramente la frequentazione tra Gemma e Maurizio, che sarà affrontata anche nella puntata dell’11 ottobre. In tale occasione, vedremo che la padrona di casa chiederà ai due protagonisti di accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la loro relazione. Purtroppo, però, non arriveranno belle notizie.

I due protagonisti, infatti. racconteranno che l’ultima esterna non sia andata molto bene. Gemma è andata con Maurizio a degli eventi di lavoro di lui, ma non sono stati molto bene. In sostanza, Gemma ha provato in tutti i modi ad ottenere un bacio dal cavaliere, ma non ci è riuscita. Questo, chiaramente, ha contribuito a generare in lei un senso di frustrazione molto pronunciato. In studio, dunque, la donna no esiterà a palesare il suo rammarico.

Spoiler 11 ottobre: finisce tra Claudia e Alessio

Durante la puntata del giorno 11 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani dirà di essere rimasta molto male per non essere stata baciata dal cavaliere. Successivamente, poi, sarà lui a prendere la parola. In particolar modo, il protagonista dirà di provare un interesse per la sua interlocutrice, tuttavia, non può negare il fatto che non gli è scattato quel qualcosa in più.

Proprio per tale ragione, dunque, Maurizio ammetterà di non riuscire a baciare Gemma in quanto non attratto molto fisicamente da lei. Questa ammissione, ovviamente, solleverà un vero e proprio polverone in studio. Interverranno anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali puntualizzeranno alla Galgani che, purtroppo, anche con Maurizio ha fatto il solito buco nell’acqua. In molti avevano iniziato a credere e sperare che tra loro potesse realmente nascere qualcosa, ma purtroppo non è stato così. Su di un altro versante, poi, vedremo che Alessio deciderà di interrompere la conoscenza con Claudia. Questo perché la donna in esterna si è rifiutata di dargli un bacio.