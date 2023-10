Un posto al sole anticipazioni mercoledì 11 ottobre 2023: Jimmy spiazza con una richiesta

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che quella di mercoledì sarà senza dubbio una puntata particolare e molto intensa. Gli spoiler rivelano che Jimmy chiederà di poter passare più tempo con Micaela, sua madre. Intanto Roberto prenderà la sua decisione su Lara e non resterà che aspettare la reazione della Martinelli.

Silvia e Giancarlo cominceranno a comprendere che vivere con Otello non è proprio facile mentre tra Filippo e Michele continueranno gli scontri a causa della linea editoriale della radio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 11 ottobre: Jimmy spiazza

Nel corso dell’episodio in onda mercoledì vedremo Jimmy spiazzare la sua famiglia con una richiesta a dir poco sorprendente. Il ragazzino infatti chiederà al padre e la resto di voler trascorrere più tempo con su madre. Davanti a tale affermazione il Poggi non potrà far finta di nulla ma nello stesso tempo sa che non può fidarsi di Micaela.

Il Poggi junior non cambierà però idea e suo padre dovrà cercare di proteggerlo da eventuali delusioni. Silvia, intanto, ha deciso di andare a vivere con Giancarlo ma la presenza di Otello è praticamente ingombrante. La Graziani e il suo fidanzato faranno i conti con i primi inconvenienti della convivenza con il Testa e questo potrebbe portarli a prendere decisioni diverse, da un momento all’altro.

Spoiler 11 ottobre: Lara ha le ore contate

Largo spazio anche alle vicende di Lara Marina e Roberto. Quest’ultimo ha messo la Martinelli con le spalle al muro ancora una volta, costringendola a fare una scelta. Intanto tra Marina e Ida continuerà a esserci una grande complicità, che potrebbe rendere ancora più difficile l’evolversi dei fatti.

Roberto e Marina riusciranno a tenere a bada la loro nemica o dovranno combatterla ancora?