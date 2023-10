Riccardo Guarnieri presenta Gabriella: la prima foto di coppia per l’ex di Ued

Riccardo Guarnieri ha ritrovato l’amore e a dimostrarlo è lui stesso con uno scatto. Da tempo si diceva che l’ex cavaliere di Uomini e donne non sarebbe tornato nel programma in quanto fidanzato e a quanto pare le cose così stanno.

Ma chi è la fortunata? E perchè fino ad oggi è sempre stato così misterioso? Vediamo insieme cosa abbiamo scoperto

Riccardo Guarnieri esce alla scoperto con la sua nuova fiamma

L’ex fidanzato di Ida Platano dopo la storia tormentata con la dama di Brescia pare abbia torvato finalmente l’amore. Lo scorso anno il cavaliere ha preso parte al programma senza però trovare la sua anima gemella. Anzi in molti credevano che Riccardo fosse ancora preso dalla parrucchiera e per questo motivo non si fosse legato a nessuno. E invece già nel mese di luglio è uscita fuori la notizia che non sarebbe ritornato nel parterre perchè fidanzato.

Ad agosto una fan del programma ha scattato una foto del 40enne assieme ala sua nuova fiamma, una ragazza di Martina Franca più o meno della sua stessa età. All’epoca Riccardo non ha confermato la news, mentre adesso è stato proprio lui a postare uno scatto dolcissimo, dove conferma di essere innamorato.

Riccardo Guarnieri si mostra assieme alla sua nuova fiamma

Riccardo Guarnieri ha voltato pagina e questa volta lo ha fatto in amniera definitiva. Si perchè oltre a lasciare Uomini e donne, programma che lo ha visto protagonista per diversi anni, sembra addirittura che abbia trovato la sua anima gemella. A confermarlo lui stesso con uno scatto dolcissimo pubblicato su Instagram.

Come si vede dall’immagine, l’ex cavaliere si è mostrato in auto con accanto la sua fidanzata, che si chiama Gabriella (come fa sapere Lorenzo Pugnaloni). I due sono uno accanto all’altra ma a rendere la foto particolare è la sua mano poggiata sulla gamba di lei… Proprio come segno di amore!