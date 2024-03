Le agevolazioni e gli sconti per aziende nel mondo del noleggio auto

Le imprese, possono godere di forti agevolazioni e sconti in riferimento al noleggio auto. In Italia, vige il principio di inerenza tra il costo sostenuto e la relazione con l’attività svolta. Se questo nesso dovesse reggere il confronto, allora l’imprenditore potrebbe godere fino al 100% della detrazione e deduzione fiscale.

Pianificare le proprie finanze – specialmente per un’azienda – è l’aspetto chiave del successo. In caso contrario, la possibilità di poter perdere il proprio patrimonio è molto alta, con conseguente rischio di sovraindebitamento.

Noleggio auto per aziende: la strategia per risparmiare

I vantaggi, fiscali e non, derivanti dalla scelta di noleggiare una macchina se sei partita iva o se sei un’azienda, sono molteplici e li analizzeremo nei prossimi paragrafi.

Come è stato accennato, la gestione del patrimonio economico è essenziale per qualsiasi individuo (che sia fisico o giuridico). È possibile mantenere la liquidità intatta – o quasi – e prevedere i rischi con attenzione, ma è importante essere consapevoli della sussistenza di questa possibilità.

Detrazioni e deduzioni fiscali sono strumenti importanti per ottimizzare la situazione finanziaria e fiscale. Utilizzarli a proprio vantaggio significa ridurre l’importo delle tasse e contenere il carico fiscale aziendale. Tuttavia, è importante comprendere la differenza tra detrazione e deduzione fiscale.

La deduzione fiscale agisce sulla base imponibile del reddito totale, riducendo l’importo su cui viene calcolata l’imposta (la cifra finale su cui vengono conteggiate le tasse).

La detrazione fiscale, invece, viene applicata direttamente all’importo dell’imposta, riducendola direttamente.

Entrambe queste soluzioni sono disponibili per i possessori di Partita IVA, ad eccezione del regime forfettario che offre percentuali molto agevolative. È importante pianificare con attenzione e consultare un commercialista esperto per massimizzare i benefici fiscali e garantire la conformità alle normative vigenti.

Considerare delle valide alternative di mobilità, come il noleggio dei veicoli, può aiutare a ridurre i costi operativi e mantenere inalterata la possibilità di poter gestire un’intera flotta aziendale. Nonostante questa soluzione sia spesso considerata costosa, in realtà può risultare più vantaggiosa grazie alle detrazioni e deduzioni fiscali di cui abbiamo parlato.

Ribadiamo il concetto e la possibilità di poter risparmiare fino al 100% dell’IVA imposta sull’importo del canone mensile del noleggio a lungo termine. È importante che i veicoli noleggiati siano considerati dei beni ad uso esclusivamente strumentale per ottenere il massimo della detrazione fiscale.

Va dimostrato sempre e comunque il principio di inerenza. Poniamo il caso di un libero professionista con P.IVA la cui attività svolta è quella di un rappresentante di commercio. È chiaro che per poter svolgere quest’attività, il mezzo diventa un bene indispensabile strettamente connessa a ciò di cui si occupa il professionista.

Naturalmente l’agente di commercio non è l’unica attività dove l’auto sarebbe indispensabile, dunque tale esempio andrà ampliato a tutti gli altri settori simili.

In ogni contratto di locazione, è altresì importante, differenziare tra la quota di noleggio, con un limite massimo di deducibilità, e la quota di servizi, che invece non ha limiti fiscali. Se i veicoli vengono utilizzati esclusivamente per scopi aziendali, è possibile detrarre e dedurre l’IVA fino al 100%, a patto che si dimostri che sono indispensabili per l’attività aziendale.

Se i mezzi non venissero utilizzati esclusivamente per scopi aziendali, la deduzione fiscale scende al 20%, mentre la detrazione scende al 40%. Per il noleggio promiscuo, in cui i dipendenti possono utilizzare i veicoli anche a scopo personale, la deduzione scende al 70% (calcolato sul canone annuale totale), mentre la detrazione dell’IVA è del 40%.

Utilizzare servizi di noleggio con partita IVA è una scelta strategica per ottimizzare le risorse di imprenditori e freelancer, poiché non solo è flessibile e conveniente, ma rappresenta anche un simbolo di una gestione aziendale moderna ed efficiente. Tuttavia, ogni suggerimento dovrebbe essere adattato alla propria situazione individuale, considerando la convenienza e le esigenze specifiche.

Il risparmio massimo per un’azienda

Il noleggio a lungo termine per le aziende, permette di poter risparmiare al 100% deducendo e detraendo l’IVA applicata alla rata del canone. Questo a patto – come sottolineato più volte – soddisfando il principio di inerenza.

Il vantaggio economico – unito a quello fiscale – è quello di non dover preoccuparsi e né pagare nient’altro, se non il bollo e il carburante (la cui spesa ovviamente, è annessa al consumo effettivo). E al di là dell’aspetto di natura economica, è possibile giovare di gestione amministrativa molto più snella e automatica.

Infatti, anche in caso di una locazione complessiva di un “pacchetto di flotte auto”, l’amministrazione dell’azienda potrà emettere un’unica fattura evitando un corposo dispendio di tempo ed energie.

Con l’innovazione odierna, molte società di autonoleggio possono proporre delle soluzioni alternative a quelle tradizionali. Ad esempio, la possibilità di poter affittare un mezzo aziendale pagare soltanto all’uso (utile se gli spostamenti sono brevi ma l’esigenza di avere un mezzo è alta).

Non di meno, i vantaggi fiscali si estendono e si applicano anche alla tassazione delle società, dove è possibile ammortizzare i costi da affrontare per pagare IRAP e IRES.

Come abbiamo visto gli sconti e le agevolazioni per le aziende che intendono accedere alla mobilità sono piuttosto ampie, motivo per cui diventa importante effettuare e valutare la propria situazione in base alle esigenze specifiche.