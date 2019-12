‘La malattia se l’è portata via, la vita è dura…: Elisabetta Gregoraci parla del suo dramma e la rinascita

Nell’ultimo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista alla bellissima Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ed attrice calabrese ha parlato molto della sua vita privata, affrontando anche un capitolo che per lei è molto difficile: la morte della madre. Quest’ultima è venuta a mancare un po’ di tempo fa a causa di un brutto male e questo ha segnato moltissimo l’esistenza dell’ex moglie di Flavio Briatore.

“Ora sono una mamma felice, ma la vita non è stata sempre facile per me”,

si legge nel titolo della copertina della rivista. Poi parlando del suo ruolo di genitore del piccolo Nathan Falco, avuto con Flavio Briatore, la donna ha detto:

Intervistata dal periodico di gossip DiPiù, Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo nuovo film ‘Aspromonte-La terra degli ultimi’. La calabrese ha raccontato che il regista quando l’ha incontrata per la prima volta le ha detto:

“Sei troppo bella per il ruolo che devi interpretare. Se lavoreremo insieme, ti dovrò imbruttire un po’! E io gli ho risposto che per me non era assolutamente un problema farmi vedere brutta”.