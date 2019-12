Una Vita spoiler: Felipe in ospedale per colpa di Ramon

Nuovi ed emozionanti colpi di scena nelle puntate spagnole della soap opera Una Vita. Nei prossimi episodi, come svelano le anticipazioni, Ramon si renderà protagonista di un gest efferato nei confronti del suo amico di sempre Felipe. Nello stesso tempo, Telmo e Lucia combatteranno per il loro amore, a dispetto delle maledizioni che riceveranno dal perfido Samuel Alday.

Spoiler Una Vita, prossime puntate: Felipe in gravi condizioni

Non sarà un periodo facile per Felipe. L’avvocato avrà modo di confrontarsi con Ramon che, dal canto suo, non riuscirà a riprendersi dopo il decesso di Trini. Gli abitanti di Acacias, improvvisamente, sentiranno uno sparo provenire dalla strada. Dopo essersi precipitati all’esterno delle loro abitazioni, vedranno il povero Felipe a terra.

Come rivelano le anticipazioni iberiche di Una Vita, sarà Ramon a sparare all’Alvarez Hermoso, che verrà trasportato urgentemente in ospedale. Il medico informerà i parenti che sarà necessario intervenire immediatamente. Lucia andrà subito al capezzale dell’uomo.

Nel frattempo, al quartierino iberico arriverà Fulgencia, un nuovo personaggio della soap. Íñigo confesserà invece a Tito di aver subito infortunio che gli impedirà di partecipare al suo incontro di boxe. La preoccupazione sarà molta, anche perché non saprà come pagare il debito contratto con Andrés. Liberto cercherà di aiutarlo, sebbene la situazione sia molto difficile.

Telmo e Lucia pronti ad ufficializzare il loro amore

Le anticipazioni di Una Vita svelano che l’intervento chirurgico avrà un buon esito e Felipe si salverà. Ramon, dopo aver confessato di essere il responsabile dello sparo, sarà devastato dal dolore. Tuttavia, il Palacios dirà che si è trattato di un incidente. Intanto, Inigo tremerà di paura quando Andrés gli darà un ultimatum per pagargli il debito. A casa Palacios, Celia inizierà a manifestare segni di squilibrio. La donna si scaglierà contro Fulgencia, gelosa del fatto che si occupi della piccola Milagros. Ramon non saprà come reagire, ancora scosso dagli ultimi eventi.

Servante proverà a fare fortuna comprando e vendendo oggetti d’antiquariato. Telmo invece si recherà da Felipe, chiedendogli di aiutarlo a formalizzare il suo rapporto con Lucia. Tuttavia, prima di procedere, occorrerà che Samuel dia la sua ultima parola. Di certo non reagirà nel migliore dei modi. Ramon si scuserà con Felipe e i due si riconcilieranno.

Inoltre, le anticipazioni di Una Vita svelano che Lolita e Antoñito concederanno a Celia di occuparsi nuovamente di Milagros, indispettendo non poco Fulgencia. Samuel, dopo aver saputo che Lucia si è avvicinata di nuovo a Telmo, cercherà in Espineira un alleato. I due progetteranno una terribile vendetta contro il Martinez. Entrambi infatti, hanno validi motivi per vedere il religioso morto.

Infine, nelle prossime puntate della soap Una Vita, Felipe comincerà seriamente a preoccuparsi dell’ossessione di Celia nei confronti della figlia di Ramon. Sarà così che l’avvocato prenderà una decisione inaspettata.