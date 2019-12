Una Vita, anticipazioni: Inigo rapisce Flora sommerso dai debiti

Nuove trame animeranno le puntate spagnole di Una Vita. Come svelano le anticipazioni iberiche, Inigo sarà sommerso dai debiti. Per tentare di risolvere la situazione, si metterà in un guaio più grosso di lui. Nel frattempo, Telmo continuerà ad indagare sull’omicidio di frate Guillermo. Il Martinez sarà convinto che il reale responsabile sia Espineira.

Trame Una Vita: Telmo indaga su Espineira

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5 e che i telespettatori italiani vedranno in onda tra qualche mese, frate Guillermo verrà trovato senza vita. A trovare il suo corpo sarà uno sconvolto Telmo. In un primo momento, si penserà che la responsabile sia Ursula, in quanto la Dicenta verrà vista in sua compagnia da Celia.

La realtà dei fatti però, è ben diversa. Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, Telmo si impegnerà anima e corpo nel dimostrare il coinvolgimento di Espineira nell’omicidio di frate Guillermo. Per riuscire nel suo scopo, deciderà di chiedere aiuto a padre Bartolomeo, un suo grande amico che lo aiutò nel percorso di formazione ecclesiastica.

Intanto a casa Palacios la situazione si farà sempre più imbarazzante. Ramon, distrutto per la morte di Celia, non vorrà vedere che Milagros è in pericolo, preferendo rinchiudersi nel suo dolore. Lolita invece capirà che la neonata è in pericolo nelle braccia di Celia. Tutto precipiterà quando Fulgencia sparirà nel nulla senza dare spiegazioni. La stampa invece, allertata dal perfido Samuel Alday, inizierà a inseguire Telmo e Lucia, così da pubblicare un articolo sul loro amore peccaminoso.

Inigo rapisce Flora

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Inigo non smetterà di scommettere clandestinamente, accumulando debiti su debiti. Per farvi fronte, si rivolgerà allo strozzino Andrés. L’uomo lo avvertirà di mantenere fede al patto, se non vuole che la sua esistenza finisca a breve. Tornato al quartierino, Leonor informerà il cioccolatiere che Flora è sparita, ma resterà stupita della sua indifferenza.

Successivamente, Padre Bartolomeo accetterà di aiutare Telmo, indagando sul passato oscuro di Espineira. Il religioso verrà a sapere che l’atto di matrimonio redatto da Espineira dei coniugi di Válmez, è in realtà falso. Cosa succederà ora? Inaspettatamente, Inigo confesserà a Leonor e Liberto di aver rapito Flora.

La Hidalgo si infurierà e pregherà il fidanzato di riportare la sua amica nel quartierino sana e salva. Nel mentre, le domestiche di casa Palacios inizieranno a sospettare che a Fulgencia sia successo qualcosa di grave. Celia l’avrà uccisa? Infine, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Servante nasconderà un segreto.

L’uomo infatti, in una scatola di legno, terrà delle misteriose lettere d’amore. E’ arrivato il momento di dimenticare per sempre Paciencia? Nuovi dettagli arriveranno con le prossime puntate spagnole dell’amata soap opera iberica.