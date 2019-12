Uomini e Donne, scoperte le chat segrete di Juan Luis: Gemma piange abbracciata a Tina

Uomini e Donne: Juan Luis ha mentito a tutti

La scorsa settimana Juan Luis è stato smascherato da Armando. Il cavaliere di Uomini e Donne a quanto pare avrebbe preso in giro tutti e a dimostrazione di ciò ci sarebbero delle chat segrete con altre donne.

Il corteggiatore di Gemma, quindi, non sarebbe interessato a lei ma starebbe in trasmissione solo per popolarità. Nelle ultime settimane, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni su Ciano ma Incarnato è riuscito a smascherarlo lasciando la Galgani davvero senza parole. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Le chat segrete di Juan Luis

La chat con la sorella di Armando evidenzierebbe che Juan sia stato lui a contattarla e che ci ha anche un po’ provato, ricevendo un due di picche. La donna non ha più voluto sentirlo, ma il cavaliere ha tentato di ricontattarla.

Per quanto riguarda la signora di Firenze, invece, dai messaggi si capisce che non c’è nessuna amicizia e che si sono conosciuti sui social. Tali prove non lasciano nessun dubbio e sopratutto sconvolgono Gemma Galgani. La dama torinese non crede più alle parole del suo ‘adulatore’ e scoppia in un pianto disperato.

La Galgani lascia lo studio di Uomini e Donne e si consola con Tina

Maria De Filippi durante l’ultima registrazione ha chiesto a Gemma cosa pensa di queste segnalazioni e la dama è sembrata credere alle parole di Armando. Inoltre, la torinese ha affermato che Juan Luis è andata a trovarla a casa sua e che nonostante abbiano condiviso la camera da letto, lui si è improvvisamente addormentato.

Tali parole hanno scatenato il putiferio negli studi di Uomini e Donne, agitando ancora di più la Galgani. Quest’ultima, disperata, ha lasciato il parterre e si è gettata su un divano dietro le quinte. Tina non si è lasciata sfuggire l’occasione ed è corsa da lei, chiamando addirittura un dottore. A lasciare tutti senza parole è stata la tregua della Cipollari nei confronti della rivale: Gemma ha pianto sulla spalla dell’opinionista! E’ pace fatta tra le due?