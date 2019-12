Beautiful, anticipazioni puntata di giovedì 19 dicembre: Bill e Katie tornano insieme? Il sospetto di Thorne

Appuntamento del giovedì della soap opera statunitense di Canale 5

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato agli spoiler sulla serie statunitense di Canale 5 Beautiful. Ricordiamo che la soap opera che è ambientata a Los Angeles ed è stata ideata dai fratelli Bell. Il primo appuntamento in assoluto è stato trasmesso sull’emittente CBS dal 1987, mentre in Italia lo sceneggiato va in onda negli Anni Novanta prima su Rai Due e successivamente su Canale 5.

A cosa assisterà il pubblico italiano nel prossimo episodio della serie che andrà in onda anche domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2019 alle 13:40 subito dopo il Tg5 Giorno? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Spoiler Beautiful: il sospetto di Thorne Forrester

Gli spoiler della prossima puntata della soap opera americana Beautiful in onda domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2019, svelano che Thorne Forrester partecipera ad una cena nella quale ha visto Katie e Bill abbastanza affiatati. A quel punto il fratello di Ridge inizierà a sospettare che tra la moglie e il magnate della Spencer Pubblications è ritornato il sereno.

Quindi si riprometterà di tenere d’occhio i due per capire se sta accadendo qualcosa alle sue spalle, c’è un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi? Sembra proprio di sì. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la serie statunitense di Canale 5.

Beautiful: sospesa dal 22 dicembre al 7 gennaio

Ebbene sì, a partire dal 22 dicembre 2019 la soap opera statunitense Beautiful andrà in pausa per le vacanze natalizie. L’ultima puntata sarà sabato 21 dicembre, quando la serie verrà seguita da Una Vita e Il Segreto che andranno a sostituire il pomeridiano di Amici. Infatti anche il talent show di Maria De Filippi andrà in vacanza nel periodo di festa.

Lo spazio dello sceneggiato americano verrà occupato fino a gennaio dalla serie iberica Una Vita. Mentre a partire dalle 14.00, quotidianamente, il pubblico vedrà un film dedicato al Natale. Beautiful tornerà in televisione di Canale 5 solo terminate le feste, il gennaio 2020.