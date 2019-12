Ecco la nuova tronista di Uomini e Donne, arrivano le polemiche

Ecco la nuova tronista

Il Trono Classico di Uomini e Donne sta facendo discutere per alcuni percorsi sentimentali. Giulio Raselli, per esempio, è ancora indeciso su chi scegliere tra Giovanna e Giulia. Con la prima teme di non raggiungere un ipotetico equilibrio di coppia mentre della seconda non si fida.

Maria De Filippi arriverà al punto tale da spingerlo a fare chiarezza con i suoi sentimenti. Per quanto riguarda Veronica Burchielli ha lasciato il trono per dare una possibilità alla sua relazione con Alessandro Zarino. Al suo posto ci sarà Sara Shhaimi, un’assistente di volo non del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Per questo motivo non sono mancate le polemiche.

‘Avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tenesse a me. Con il tempo ho capito che mi circondavo di persone sbagliate’

Ecco la nuova tronista che ha fatto il suo ingresso nello studio nella registrazione dell’11 novembre. I telespettatori avranno modo di conoscerla dopo la fine del periodo natalizio. Si chiama Sara, ha 28 anni ed è originaria di Rieti. Per motivi di lavoro vive in una zona periferica di Roma, in un piccolo appartamento. Ha fatto tanti sacrifici nella sua vita per raggiungere i suoi obiettivi.

Ha messo da parte l’amore per tanto tempo, anche perché non ha mai incontrato la persona giusta. Adesso è pronta per aprire il suo cuore a uno dei corteggiatori che si metteranno in gioco per lei. Sara sostituirà sia Veronica che Giulia Quattrociocche, la quale ha scelto prima del tempo Daniele Schiavon.

Molti speravano che fosse una ragazza come tante, del tutto disinteressata al mondo dello spettacolo. In realtà è iscritta all’agenzia di moda ModelManagement e ha vinto il concorso di bellezza Miss Alto Lazio 2014. Nonostante tutto si spera che non sia interessata principalmente al business o alla popolarità.

Grandi progetti per la nuova coppia

Giulia sta vivendo la sua favola con Daniele. Dopo una scelta del tutto inaspettata, i fan di UeD non avrebbero mai scommesso sul loro amore. Ad oggi si sono ricreduti, dal momento che hanno annunciato che a breve andranno a convivere. Anche se stanno insieme da poco, hanno le idee molto chiare sul loro futuro. Alessandro Basciano non ha avuto la proposta del trono, però potrebbe tornare in studio. Se così fosse, il pubblico sarebbe contento di rivederlo.