Scandalo a Uomini e Donne, si è messa nuda in cam: ”L’ho fatto quando stavo con Giorgio”

Scandalo a Uomini e Donne: l’ex di Giorgio Manetti si denuda sui social

I colpi di scena al trono over non finiscono mai. Un ex protagonista di Uomini e Donne ha lasciato i suoi follower senza parole mostrandosi in un video completamente nuda. Stiamo parlando di Gabria Gagliardi , ex dama del Trono over, che tempo addietro ha fatto perdere la testa a molti uomini, compreso il noto ‘gabbiano’ Giorgio Manetti.

L’ex di Giorgio Manetti nuda in cam

La 49enne ed ex finalista di Miss Italia, è stata protagonista delle puntate del trono over. La donna ha partecipato a Uomini e Donne insieme a Giorgio Manetti, con cui ha avuto anche una relazione. Gabria è molto sicura di se e del suo corpo e lo dimostrano le immagini e i filmati che è solita pubblicare sul suo profilo social.

Curve perfette, fisico mozzafiato e lato B da urlo, così si presenta la splendida signora di Ravenna. Di recente la dama, si è lasciata andare ad un siparietto davvero piccante, mostrando in tutta naturalità le sue grazie. Senza vergogna e sopratutto senza pregiudizi, la Gagliardi si è auto-filmata tutta nuda davanti allo specchio consigliando alle donne di non aver paura di mettere in mostra i propri difetti. (Continua dopo il post)

Gabria riesce ad incantare i suoi follower anche con degli scatti in lingerie. I fan, nonostante non faccia più parte del Trono Over, continuano a seguirla ammirando le sue grazie. Ovviamente i suoi scatti lasciano completamente libera l’immaginazione, ma la dama precisa: “li ho fatti quando stavo con Giorgio” .(Continua dopo il post)

Uomini e Donne: grande successo per il Trono Over

Nonostante le critiche, continua il grande successo per il Trono Over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa del programma è senza dubbi Gemma Galgani che con i suoi problemi d’amore riesce a tenere incollati al teleschermo milioni di telespettatori.

Gli ascolti, infatti, parlano chiaro: ogni puntata raggiunge uno share pari al 25%. Inoltre, oltre alle sue vicissitudini amorose, sembra che anche i siparietti che la vedono al centro dello studio assieme a Tina Cipollari fanno divertire il pubblico da casa.