Giulia Provvedi, il primo scatto con il fidanzato dopo il ritorno di fiamma (FOTO)

Ritorno di fiamma fra Giulia Provvedi e il fidanzato, ecco la prima foto della coppia insieme

Note al pubblico per il loro esordio con la partecipazione a X factor, Le Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi, sono sempre insieme. Le due sorelle sono molto attive su Instagram, e il profilo in comune rivela tutte le loro performance, ed è anche molto seguito. Tornate in televisione con il programma musicale All Together Now condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax, le due gemelle fanno parte della giuria.

Ogni giovedì in prima serata ci sono quindi anche loro nella trasmissione, e come sempre sono inseparabili. Ogni cosa che fanno la fanno assieme e non mancano di far impazzire i fan sul social con i loro scatti audaci e sensuali.

Le Donatella postano spesso foto molto sexy

Non è raro infatti che Le Donatella postino foto molto sexy, che mandano in delirio i fan. Le due gemelle si divertono, sono sempre allegre e piene di vita, e sanno come alzare la temperatura sul web. Ad esempio, qualche giorno fa Giulia, la gemella bionda del duo, ha postato uno scatto che ha mandato i fan in tilt.

Il selfie della bella Giulia la ritraeva in una posa molto sexy, che ha infiammato gli animi del fan. Nella didascalia aveva scritto “Giulidoll”, infatti sembrava davvero una bambola! Audace la scollatura, molto profonda a dire la verità, che è stata subito notata dai fan e ha messo in evidenza le qualità di Giulia. Non sono mancati i commenti da parte di tanti follone che apprezzano questi scatti sensuali.

Lo scatto di Giulia Provvedi con il fidanzato

La bella Giulia è uno schianto e la sua avvenenza è evidente, ma i fan hanno anche notato la presenza di una persona accanto a lei. Di chi si tratta? L’uomo con il quale ha condiviso lo scatto è Pierluigi Gollina, l’ex fidanzato con cui da poco ha avuto un ritorno di fiamma.

I due sono tornati insieme e dopo aver trascorso l’estate da single ecco che si sono riscoperti ancora innamorati. La foto mostra per la prima volta la coppia insieme, e dai loro sguardi si vede chiaramente che sono innamorati. Appena due mesi Giulia aveva detto di voler dare al suo ex una seconda chance, e la sua risposta non si era fatta attendere. Il portiere le ha fatto infatti una dedica sul social.