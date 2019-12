Gran Hermano Vip: Adara Molinero trionfa e riabbraccia Gianmarco Onestini

Adara Molinero ha trionfato al Gran Hermano Vip e Gianmarco era lì per lei. Ecco che cosa è successo nell’ultima puntata del reality spagnolo

Gran Hermano Vip: Adara Molinero vince e riabbraccia Gianmarco

Il pubblico italiano ha conosciuto Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso. Dopo la sua esperienza da finalista nel reality, Gianmarco è stato scelto come “modello italiano” per partecipare al Gran Hermano Vip in Spagna.

Nel corso del reality spagnolo si è avvicinato molto alla modella Adara Molinero e tra loro è nato qualcosa di più di un’amicizia. La storia ha appassionato molto il pubblico dal momento che lei era impegnata e da pochi mesi aveva avuto anche una bambina.

Tuttavia, dopo settimane di indecisione tra quello che provava per il suo compagno e quello che era nato con Gianmarco, Adara ha scelto Gianmarco e ha avuto modo di dirglielo nella penultima puntata del reality. Per la finale Adara Molinero è riuscita addirittura a vincere il programma e il montepremi in palio. Per l’occasione ha avuto modo di riabbracciare il suo Gianmarco. Ecco qui di seguito nell’articolo com’è andata.

Gianmarco e Adara: inizia la loro storia d’amore

Già durante la semifinale Adara aveva baciato appassionatamente Gianmarco e gli aveva confessato di essersi innamorata di lui. Per la finale l’ex gieffino non poteva mancare. Infatti, si è presentato dalla modella con un mazzo di rose blu (simbolo di un amore puro) e le ha chiesto se era pronta ad uscire dal programma con lui. Adara ha risposto di sì, Gianmarco ha esclamato: “Ti amo così tanto” e Adara ha detto: “Anch’io“. (Continua dopo la foto)

Insomma, alla fine Gianmarco ha avuto il suo lieto fine dopo aver visto Adara confusa e tornare per un attimo tra le braccia di Hugo Sierra, il suo ormai ex compagno. Adara ha detto più volte di essere dispiaciuta per averlo fatto soffrire, ma prova qualcosa per Gianmarco che non ha mai sentito prima.

Le critiche

Non è tutto rose e fiori per la nuova coppia. Inevitabilmente sono arrivate molte critiche, sia dall’Italia che dalla Spagna. Infatti, Gianmarco è stato accusato (anche da Ivana Icardi) di seguire un copione e di comportarsi così solamente per creare scandalo avvicinandosi a ragazze già impegnate. In questo caso, però, è nato davvero l’amore tra lui e Adara. La nuova coppia avrà modo di costruire al di fuori una relazione solida e seria? Voi che cosa ne pensate?