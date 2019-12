Oroscopo Branko di oggi 22 dicembre: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 22 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Situazione planetaria faticosa per i nativi della Bilancia. Le persone del Leone e Sagittario devono fare molta attenzione alla salute. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di domenica.

Branko oroscopo 22 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Sole in Capricorno tocca il lavoro, la carriera, posizione sociale e pubblica, il sistema osseo. È il momento di far conoscere a tutti i vostri pensieri a lungo nascosti e di liberare la parte di voi che vi fa soffrire. Bene l’amore.

Toro – Giove in Sagittario conferma che questo 2019 è stato un periodo di passaggio, mentre Urano nel segno porta cambiamenti importanti e definitivi. Con Sole in Capricorno dovete iniziare a pensare ai guadagni per l’anno nuovo. Discussioni nel matrimonio, figli.

Gemelli – Notizie contrastanti arrivano sui vostri beni: entrata inattesa, pagamenti. Litigi e discussioni nel matrimonio, nelle collaborazioni, con i figli grandi. In questa giornata mollate tutto e festeggiate l’amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Nell’ambiente dove lavorate non tutti sono perfettamente in sintonia con le vostre idee. Con Sole in Capricorno, aumentano le tensioni esistenti, ma sarà possibile iniziare nuove associazioni. L’amore va bene, Venere eccitante.

Leone – Questa non è la stagione adatta a voi, che siete il segno del solleone. In questa giornata è meglio non muovere un dito, poiché nel vostro cielo avete Marte ancora negativo. In amore non mancano performance erotiche. Salute: massima cautela.

Vergine – Urano in Toro vuole darvi un’occasione della vita nell’anno nuovo, basta non vivere più nell’ansia. Nella stagione invernale ci sarà Marte stressante vi toglierà tutta l’energia.

Previsioni di domenica 22 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – La vostra situazione planetaria sarà faticosa per fisico e mente, ma le difficoltà in amore vi aiutano ad andare contro e verso tutti. Le associazioni valgono solo per l’amore, famiglia, matrimonio. Successo freddino.

Scorpione – Se avete qualcosa da dire, fatelo con autoironia. Spiazzerete tutti, persino il coniuge, che ha ragione su una cosa: le vostre prestazioni professionali vi fanno guadagnare poco. Imparate a vendere bene il vostro talento. Grandi occasioni per tutti, soprattutto per i giovani.

Sagittario – Nettuno è l’unico pianeta che disturba il solstizio. Massima cautela nella salute, nemmeno iI tempo è dalla vostra parte. Meglio stare chiusi in uno chalet di montagna, davanti a un camino scoppiettante e pensare alla primavera scorsa quando bramavate l’amore.

L’oroscopo di Branko del 22 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se in questa giornata non vi sentite in forma o avete troppe sollecitazioni astrali, non dovete preoccuparvi. Anche voi avete bisogno di assoluto relax, mettere in ordine in casa e nelle vostre cose. Per alcune donne del segno arriva un ricco corteggiatore, mentre per l’uomo arriva una donna elegante e sportiva. Giornata fortunata.

Acquario – Il vostro è un segno sempre alla ricerca di qualcosa, irrequieto, perfezionista, a volte geniale. La perfezione in un mondo imperfetto stona. Anche se c’è un caos planetario, potreste fare un film a luci rosse.

Pesci – Dopo eventi pesanti nella vostra vita, arrivano miglioramenti. Organizzare una festa d’amore per la notte del 31 dicembre, avrete la Luna che vi porta nell’anno nuovo. In questa giornata, Sole in Capricorno vi porta forza, entusiasmo e amore.