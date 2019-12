‘Ho un nuovo amore…’: Gemma Galgani la confessione dopo l’addio di Juan Luis a Uomini e Donne [VIDEO]

Il nuovo more di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha subito l’ennesima umiliazione al Trono over di Uomini e Donne. Infatti qualche giorno fa è stata mollata dal napoletano Juan Luis Ciano. Il tutto è partito da una serie di segnalazioni che Armando Incarnato ha portato in studio. Poi la situazione è degenerata quando la dama torinese dormendo con lui si è accorta che a quest’ultimo non gli interessava nulla.

In puntata Gianni Sperti lo ha accusato di essere a U&D solo per visibilità e a quel punto il dentista è scappato via lasciando Gems in una valle di lacrime. Ma nelle ultime ore la donna ha ritrovato un nuovo amore, non umano ma bensì una cagnolina. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social scrivendo:

“Questo è il mio momento magico perché sono con Ninetta. Ho un nuovo amore, è lei, un piccolo grande amore”. (Continua dopo il video)

La fine della relazione con Juan Luis Ciano

La puntata dell’abbandono di Juan Luis Ciano ai danni di Gemma Galgani ha fatto male a quest’ultima, ma nello stesso tempo ha fruttato molto a Uomini e Donne. Infatti l’episodio in questione è stata vista da oltre tre milioni di telespettatori e più del 25% di share.

Dopo che la dama piemontese è stata abbandonata dal cavaliere partenopeo, cosa è accaduto? Il diretto interessato è scappato via dicendole che non è l’uomo giusto per lei e la torinese è scoppiata a piangere sulla spalla della nemica Tina Cipollari. Tramite delle Stories di IG, la direttrice di sala ha condiviso uno scatto inquadrando la metropolitana del capoluogo piemontese scrivendo:

“C’è solo mezza luna stanotte. Niente può accadere. Perfino lontano da niente succede qualcosa, ma non qui”.

L’annuncio di Gemma Galgani su Instagram

I numerosi telespettatori del dating show Uomini e Donne sono convinti che, in effetti, tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sia finita definitivamente, anche se una storia in sé non era mai iniziata. Il suo messaggio sembra abbastanza triste e forse ha sancito la rottura tra loro. Per fortuna c’è la cagnolina Ninetta a far tornare il sorriso alla dama del Trono over, che l’ha definita come il suo piccolo grande amore. Sempre su IG, la donna ha annunciato: