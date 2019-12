Belen Rodriguez svela perché Cecilia non si sposa e poi aggiunge: “Mi sento prigioniera” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Che Tempo che fa, Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una lunga ed interessante intervista con Fabio Fazio in cui ha parlato anche di sua sorella Cecilia. La showgirl ha affrontato svariati temi, tra cui il rapporto con Maria De Filippi, il suo ruolo nel mondo della televisione e la situazione sentimentale di sua sorella.

Specie in relazione a quest’ultimo argomento, la bella modella argentina ha fatto una confessione molto interessante in merito all’ipotesi di matrimonio tra la Rodriguez junior e il figlio del ciclista Ignazio Moser.

Belen parla di sua sorella Cecilia e fa una confessione

Belen e Cecilia Rodriguez sono davvero molto legate, così come altrettanto intenso è il rapporto con il fratello Jeremias. Durante l’intervista con Fabio Fazio, dunque, non si è potuto fare a meno di far ricadere l’attenzione anche su questa tematica. In questo periodo, infatti, si è molto parlato di un ipotetico matrimonio tra Cecilia e Ignazio. Numerosi sono stati i segnali che hanno lasciato spazio a questa probabilità.

Ad ogni modo, almeno per il momento non è mai trapelata nessuna informazione concreta sulla questione, per quale motivo? Ebbene, la risposta pare sia pervenuta direttamente dalla showgirl. Belen, infatti, ha rivelato che il motivo per il quale i due non siano ancora convolati a nozze risiede in Cecilia. La ragazza, a quanto pare, non sarebbe pronta a compiere questo passo.

La Rodriguez e il suo lavoro in tv

La Rodriguez senior, infatti, ha detto che i fiori d’arancio possono aspettare perché sua sorella non si sente ancora all’altezza di compiere questo passo. Tale rivelazione, dunque, fa scemare le ipotesi secondo le quali possa essere colpa di Moser se i due non si siano ancora decisi a convolare a nozze. Ad ogni modo, oltre che parlare di Cecilia, Belen Rodriguez si è soffermata anche sulla sua carriera televisiva ed ha svelato di sentirsi spesso “prigioniera” del suo personaggio.

Nella vita privata, infatti, lei è molto più simpatica di come appare in tv, ma è come se non le fosse permesso. Infine, ha speso qualche parola anche per Maria De Filippi e l’ha dipinta una donna straordinaria, una grande osservatrice che, con il passare del tempo, ha imparato quasi a leggere nella mente.