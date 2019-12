Raffaella Mennoia nella bufera: scrive “down” a un hater ma è un equivoco (FOTO)

In queste ore, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, è finita nella bufera a causa di un post pubblicato su Instagram. La collaboratrice di Maria De Filippo ha voluto mandare una frecciatina a tutte le persone arroganti che, invece, farebbero meglio a vergognarsi di alcuni comportamenti assunti.

La frase è, ovviamente, generica anche se alcuni haters non hanno potuto fare a meno di cogliere la palla al balzo per formulare pesanti accuse contro la donna. Nel corso del duro botta e risposta è spuntata la parola “down”, che la Mennoia ha scritto per rispondere ad una persona che l’ha duramente attaccata. Diversi utenti si sono indignati per l’utilizzo improprio di tale termine, ma ecco qual è la verità.

Le accuse contro Raffaella Mennoia

Nell’ultimo periodo Raffaella Mennoia sta finendo spesso nella bufera a causa di alcune scelte prese a Uomini e Donne. Molti telespettatori, infatti, attribuiscono a lei le colpe degli ultimi troni fallimentari, incentrati solo sulla visibilità e sul business.

Un utente in particolare ha fatto riferimento a Sara Affi Fella, Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo e li ha accusati di appartenere alla stessa agenzia e di essere entrati nel talk show solo in virtù di queste conoscenze. La Mennoia ha deciso di rispondere a questo hater smentendo categoricamente le sue insinuazioni. La caporedattrice ha detto di aver conosciuto la Affi Fella ai provini per Temptation Island. Sulla Zagarrigo, invece, ha spiegato che fosse negli “archivi” della redazione da diverso tempo.

La parola “down” genera una bufera

Un altro hater, invece, dal nickname “Flydown” ha criticato la collaboratrice della De Filippi per le opinabili scelte in materia di tronisti. Raffaella Mennoia ha risposto a tale commento facendo dell’ironia sul nick fake della persona in questione, ma il web ha frainteso scatenando una bufera. Alcune persone, infatti, hanno creduto che la caporedattrice avesse voluto offendere i bambini affetti dalla sindrome di down, cosa assolutamente non vera.

Numerosi sono stati i fan ad intervenire per difendere la loro beniamina e chiarire la situazione. Tuttavia, nonostante la cosa fosse palese, Raffaella ha voluto dissipare ogni dubbio spiegando che la sua frase: “Fly lontano oltre che down” non fosse altro che un riferimento al nome dell’utente e non un’allusione alla malattia.