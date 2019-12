Il Segreto spoiler 30 dicembre-5 gennaio: Elsa rivede il suo ex

Imperdibili le puntate della soap opera iberica Il Segreto, in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020 su Canale 5. Isaac scopre che Elsa ha ricevuto una lettera da Alvaro, mente Esther continua ad ingannare il povero Don Berengario che generosamente le offrirà il suo aiuto.

Il Segreto puntate dal 30/12 al 5 gennaio 2020

Cosa succederà nelle puntate della prima settimana dell’anno nuovo? La soap non mancherà come sempre di stupire gli appassionati telespettatori. Il dottor Zabaleta visiterà Maria, spossata e dolorante dopo i trattamenti dell’infermiera Dori. Alla povera Castaneda verrà diagnosticata un’infiammazione alla vertebre. Maria chiederà al medico di non farne parola con Fernando.

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap Il Segreto svelano inoltre che Don Berengario ed Esther inizieranno a far insospettire i paesani. Sarà così che il prete presenterà la ragazza come una sua parente. Più tardi, il religioso scriverà una lettera a Don Anselmo, nella quale spiegherà che Puente Viejo potrebbe essere allagato. A questa brutta notizia, aggiungerà anche la sua confessione, ovvero di aver ritrovato sua figlia.

La lettera di Alvaro

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, possiamo dirvi che Elsa riceverà una missiva inaspettata da Álvaro Fernández. Il dottorino si scuserà con la ex fidanzata per averla abbandonata poco prima delle nozze e le chiederà di poterle parlare. Isaac si arrabbierà molto e farà una proposta ad Elsa: solo insieme potranno incontrare Alvaro.

Più tardi, Dolores non potrà astenersi dal notare che Don Berengario passa molto tempo con la giovane ragazza arrivata da poco a Puente Viejo. Ester, dal canto suo, farà credere al prete di essere una povera orfana di madre, morta durante una tempesta ad Istambul. Senza soldi, fu poi costretta ad arrivare in Spagna.

Come svelano gli spoiler delle puntate Il Segreto che andranno in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020 su Canale 5, il buon Don Berengario dirà alla furba Ester di essere disposto ad aiutarla, dandole una casa nella quale vivere e anche tutto il supporto economico necessario.