Maria De Filippi, addio a Uomini e Donne? Indiscrezione shock: ecco chi potrebbe essere la sua sostituta

Paola Perego lascia la Rai per Mediset?

La scorsa settimana nella rubrica ‘Pillole di Gossip’ del periodico Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato una clamorosa indiscrezione che riguarda Paola Perego. Sembra proprio che quest’ultima nella stagione 2020/2021 potrebbe ritornare a Mediaset e magari gare parte delle trasmissioni di Maria de Filippi, dopo l’esclusione dalla Rai.

Dopo Superbrain, ottenendo ottimi risultati, la consorte di Lucio Presta è stata tagliata fuori. Quindi sembra proprio che la sua esperienza nella tv pubblica sia arrivata al capolinea.

Lo scoop di Alberto Dandolo

Nel magazine diretto da Umberto Brindani si legge il seguente articolo del giornalista Alberto Dandolo:

“Da qualche mese Paola Perego è lontana dalla televisione. Si sussurra però con insistenza, che per lei potrebbe profilarsi un futuro negli studi tv di Cologno Monzese”, ha scritto Alberto Dandolo nella rubrica di Oggi, ‘Ah saperlo’. Il suo destino potrebbe essere simile a quelle delle altre colleghe, allontanate dalla tv ma prese a cuore dalla Regina Mediaset, Maria de Filippi. Inoltre il noto giornalista ha aggiunto anche questo: “Che suo marito Lucio Presta, potente agente televisivo, stia trattando il passaggio della sua Paola a Mediaset? Se si, con quale programma?”.

Quindi se lo scoop fosse reale, Paola Perego si è vista chiudere la porta in faccia da parte dei dirigenti della tv di Stato. La nota conduttrice, infatti, aveva chiesto alla Rai ti trasmettere il fortunato format Non Disturbare anche durante la stagione invernale e rifare anche La Talpa.

Il reality show, se lei passasse di nuovo nell’azienda del Biscione, potrebbe riproporla su Italia 1 o sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma nel suo cambio rotta ci sarebbe anche lo zampino della regina della tv italiana, Maria de Filippi.

Paola Perego sostituisce Maria De Filippi a Uomini e Donne?

Infatti un altro rumor vorrebbe Paola Perego proprio come sostituta di Maria De Filippi per uno dei due troni (classico e over) del dating show Uomini e Donne. La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, potrebbe lasciare la conduzione per i tantissimi impegni professionali che la vedranno occupata nella prossima stagione televisiva, tra cui l’inizio del nuovo format che si chiama Giortì. La conduzione di quest’ultimo è stata affidata a Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Inoltre Queen Mary potrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2020.