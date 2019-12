Eliana Michelazzo tornerà in televisione, ecco in quale programma

Eliana tornerà in televisione

Eliana Michelazzo è nota per aver partecipato a Uomini e Donne tanti anni fa e da allora non si sono più avute sue notizie. Subito dopo il programma di Maria De Filippi si è sposata e ciò ha spiazzato la maggior parte degli italiani. Poi qualche mese fa è riapparsa nel piccolo schermo per via della questione di Mark Caltagirone.

Alla fine si è scoperto che il suo matrimonio non era vero, ma frutto dell’immaginazione. Secondo molti si sarebbe trattato di un modo per avere nuovamente visibilità mentre altri le hanno dato della pazza. Probabilmente sarà una dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Questa notizia non è stata ben accolta.

La rivalsa desiderata

Eliana tornerà in televisione per dimostrare di essere cambiata. Ha desiderato un’opportunità per riscattarsi dalla spiacevole vicenda che l’ha vista coinvolta con Pamela Prati. La produzione del reality ha deciso di accogliere la sua richiesta, pur consapevole dei rischi che avrebbe dovuto affrontare. In effetti il pubblico non è d’accordo perché si darebbe notorietà a chi non merita.

Per quanto riguarda il resto del cast, è ormai certa la partecipazione di Antonio Zequila, attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi 3, Rita Rusic, Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza e Pago. Quest’ultimo ha partecipato a Temptation Island Vip con Serena Enardu, ormai ex fidanzata. Per i telespettatori lei entrerà nella casa per chiedergli di tornare insieme.

Antonella Elia, invece, potrebbe avere un confronto con Taylor Mega per chiarire delle cose in merito allo scontro verbale avuto nel salotto di Barbara D’Urso. Sicuramente non mancheranno dei colpi di scena.

Da UeD al Gf Vip

Al timone della conduzione quest’anno ci sarà Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Tra i concorrenti ci sono anche dei giovani provenienti da Uomini e Donne, come Ivan Gonzalez e Andrea Dal Corso.

Il primo ha avuto un breve fidanzamento con la corteggiatrice Sonia Pettarini mentre l’altro attualmente convive a Milano con l’ex tronista Teresa Langella. Entrambi vogliono mettersi alla prova nella casa più spiata d’Italia per dimostrare di aver altro oltre alla bellezza. La loro presenza sarà senza dubbio apprezzata sia da Eliana che dalle altre inquiline.